Шавкат Мирзиёев посетил сквер Ислама Каримова в Москве — фото

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев посетил сквер имени Ислама Каримова в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Мемориальный парк расположен неподалеку от посольства Узбекистана. Памятник выдающемуся узбекскому президенту был установлен 18 октября 2018 года.
- Президент Узбекистана посетил сквер Ислама Каримова в Москве
- Президент Узбекистана посетил сквер Ислама Каримова в Москве
- Президент Узбекистана посетил сквер Ислама Каримова в Москве
- Президент Узбекистана посетил сквер Ислама Каримова в Москве
Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника и отдал дань уважения памяти первого президента республики, оставившего неизгладимый след в истории страны.
В сквере действующего главу Узбекистана уже ждали десятки соотечественников.
Президент поприветствовал всех собравшихся.
Напомним: сегодня утром на Красной площади прошел парад в честь 75-летия Победы. На нем присутствовали десять иностранных лидеров, в том числе Шавкат Мирзиёев.
Всего в церемонии на Красной площади приняли участие 225 единиц военной техники, 14 тысяч солдат и офицеров из 13 государств. Над российской столицей в парадном строю пролетели 55 самолетов и 20 вертолетов.
После парада лидеры государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Это были все мероприятия в рамках рабочего визита, запланированного главой республики на сегодняшний день. Сообщается, что президент уже отбыл в Ташкент.