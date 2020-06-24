Шавкат Мирзиёев посетил сквер Ислама Каримова в Москве — фото

Там главу республики уже ждали соотечественники. Мирзиёев поприветствовал всех собравшихся, а это, к слову, — десятки человек.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев посетил сквер имени Ислама Каримова в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Мемориальный парк расположен неподалеку от посольства Узбекистана. Памятник выдающемуся узбекскому президенту был установлен 18 октября 2018 года.

Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника и отдал дань уважения памяти первого президента республики, оставившего неизгладимый след в истории страны.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана посетил сквер Ислама Каримова в Москве

В сквере действующего главу Узбекистана уже ждали десятки соотечественников.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент встретился с соотечественниками

Президент поприветствовал всех собравшихся.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент встретился с соотечественниками

Напомним: сегодня утром на Красной площади прошел парад в честь 75-летия Победы. На нем присутствовали десять иностранных лидеров, в том числе Шавкат Мирзиёев.

Всего в церемонии на Красной площади приняли участие 225 единиц военной техники, 14 тысяч солдат и офицеров из 13 государств. Над российской столицей в парадном строю пролетели 55 самолетов и 20 вертолетов.

После парада лидеры государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе рабочего визита в Россию возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве

Это были все мероприятия в рамках рабочего визита, запланированного главой республики на сегодняшний день. Сообщается, что президент уже отбыл в Ташкент.