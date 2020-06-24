Часть Ташкента временно останется без газа — список локаций

Из-за выявления утечки газа в подземном газопроводе на улице Бунёдкор в Чиланзарском районе 25 июня с 11.00 до 17.00 на данной территории будут проводиться ремонтные работы.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Чиланзарском районе Ташкента на улице Бунёдкор из-за выявления утечки газа в подземном газопроводе временно отключат газоснабжение.

Об этом сообщили в столичной администрации.

Ремонтные работы по восстановлению газопровода будут проводиться 25 июня с 11.00 до 17.00.

На этот период будет отключена подача газа в следующих локациях:

Чиланзар кварталы 10-16-17;

Квартал-Ц;

МСГ "Наккошлик";

МСГ "Домбрабад";

МСГ "Катта Домбрабад";

МСГ "Гавхар";

МСГ "Тирсакобод";

МСГ "Катта Козиробод".

Газоснабжение будет восстановлено по окончании ремонтных работ.

ООО "Худудгаз Тошкент шахар" приносит гражданам извинения за доставленные неудобства.