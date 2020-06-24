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Часть Ташкента временно останется без газа — список локаций

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Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200624/14407425/Chast-Tashkenta-vremenno-ostanetsya-bez-gaza--spisok-lokatsiy.html

Из-за выявления утечки газа в подземном газопроводе на улице Бунёдкор в Чиланзарском районе 25 июня с 11.00 до 17.00 на данной территории будут проводиться ремонтные работы.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Чиланзарском районе Ташкента на улице Бунёдкор из-за выявления утечки газа в подземном газопроводе временно отключат газоснабжение.

Об этом сообщили в столичной администрации.

Ремонтные работы по восстановлению газопровода будут проводиться 25 июня с 11.00 до 17.00.

На этот период будет отключена подача газа в следующих локациях:

  • Чиланзар кварталы 10-16-17;
  • Квартал-Ц;
  • МСГ "Наккошлик";
  • МСГ "Домбрабад";
  • МСГ "Катта Домбрабад";
  • МСГ "Гавхар";
  • МСГ "Тирсакобод";
  • МСГ "Катта Козиробод".

Газоснабжение будет восстановлено по окончании ремонтных работ.

ООО "Худудгаз Тошкент шахар" приносит гражданам извинения за доставленные неудобства.

Теги:
Чиланзарский район, Ташкент, Газ



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