Часть Ташкента временно останется без газа — список локаций

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Чиланзарском районе Ташкента на улице Бунёдкор из-за выявления утечки газа в подземном газопроводе временно отключат газоснабжение.
Об этом сообщили в столичной администрации.
Ремонтные работы по восстановлению газопровода будут проводиться 25 июня с 11.00 до 17.00.
На этот период будет отключена подача газа в следующих локациях:
- Чиланзар кварталы 10-16-17;
- Квартал-Ц;
- МСГ "Наккошлик";
- МСГ "Домбрабад";
- МСГ "Катта Домбрабад";
- МСГ "Гавхар";
- МСГ "Тирсакобод";
- МСГ "Катта Козиробод".
Газоснабжение будет восстановлено по окончании ремонтных работ.
ООО "Худудгаз Тошкент шахар" приносит гражданам извинения за доставленные неудобства.