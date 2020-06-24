Коронавирус в Узбекистане: главное на 24 июня

Сегодня 115 граждан были выписаны из инфекционных учреждений Ташкента, Самарканда, Андижана и Бухары. Самому старшему из них — 79 лет, самый младший родился в 2019 году.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.

Новые случаи заболевания COVID-19

По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в стране зафиксировано 6 847 случаев заражения опасным вирусом.

На лечении в инфекционных учреждениях республики находятся 2 153 пациента, 18 из них — в тяжелом состоянии, четверо — в критическом.

Динамика выздоровлений

Минздрав сообщил, что полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 115 гражданам. Самому старшему пациенту — 79 лет, самый младший родился в 2019 году.

Граждане были выписаны из инфекционных медучреждений, расположенных в Ташкенте, Андижанской, Самаркандской и Бухарской областях.

Таким образом, на данный момент, общее число узбекистанцев, победивших болезнь, составляет 4 675 человек.

За нарушение карантина штрафуют всех вне зависимости от рода деятельности

За нарушение карантинных правил к административной ответственности привлечены 78 сотрудников ОВД, один уволен. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов.

По его словам, "главная задача — обеспечить верховенство закона и его единство на практике, а не на словах".

Из-за COVID-19 перенесена даты начала вступительных в магистратуру

Вступительные экзамены в магистратуры Узбекистана в этом году в порядке исключения пройдут с 3 по 20 августа.

Прием документов будет проводиться с 1 по 30 июля.

В 2020 году подача документов для поступления в магистратуру осуществляется через официальный сайт Министерства высшего и среднего специального образования.

Не ведитесь на заманчивые предложения мошенников!

В пандемию граждане демонстрируют свои лучшие качества такие, как сострадание и милосердие, однако некоторые все же избирают другой путь.

Мошенник обещал привезти из Ирана 2 млн масок почти за $16 тысяч >>

Власти ранее неоднократно призывали население не связываться с мошенниками, которые обещают поставить маски или же, как в этом случае, — вирусные блокаторы неизвестного происхождения и сомнительного качества.

Правоохранители стараются оперативно выявлять подобные случаи, однако многое также зависит и от здравомыслия самих граждан.

Узбекистан продолжает организовывать вывозные рейсы как своих, так и иностранных граждан

Накануне российский борт, следовавший по маршруту Ташкент — Москва — Санкт-Петербург, вывез из Узбекистана 147 граждан РФ.

Республика между тем тоже активно вывозит своих соотечественников из-за границы.

Так, по информации МИД, в период с 8 по 21 июня чартерными рейсами на родину были возвращены более 6 тысяч сограждан из России, Турции, Италии, Южной Кореи, Омана, Катара, ОАЭ, Таиланда, Индии, Египта и Украины.

Отмечается, что с 22 июня по 5 июля авиакомпания Uzbekistan Airways организует еще 21 чартерный рейс для вывоза граждан республики из-за рубежа.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 9,24 миллиона, жертвами пандемии стали 477 тысяч человек. Выздоровели между тем более 4,61 миллиона граждан по всему миру.