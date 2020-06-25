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Вывеска на прилавке без ГМО в магазине

В Узбекистане построят лаборатории по выявлению ГМО в продуктах

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200625/14409226/V-Uzbekistane-postroyat-laboratorii-po-vyyavleniyu-GMO-v-produktakh.html

Новые лаборатории для определения количества ГМО создаются в Бухарском и Наманганском центрах агентской системы "УзТест"

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Привлечен кредит Всемирного банка для строительства в Бузаре и Намангане лабораторий, предназначенные для определения количества ГМО в пищевых продуктах. Об этом в ходе брифинга в штабе АИМК рассказал глава пресс-службы агентства "Узстандарт" Абдурауф Расулов.

В Узбекистане действуют 1 276 сельскохозяйственных стандартов, 893 из которых международные. Вместе с тем внедрено 3509 стандартов, связанных с пищевой промышленностью, из них соответствуют международным стандартам 2 140.

На средства Всемирного банка модернизируются испытательные лаборатории агентской системы "УзТест". После завершения работ эти мощности позволять определять качество и безопасность продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в соответствии с международными стандартами. Кроме того, новые лаборатории для определения количества ГМО создаются в Бухарском и Наманганском центрах.

Чай
Pixabay
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Напомним, в начале марта стало известно, что в Узбекистане усилили требования к продукции из фруктов и овощей. В частности, речь идет о соках. Кабмин принял постановление, которое закрепило новые правила относительно производства, транспортировки и хранения данной продукции.

В первую очередь были выдвинуты требования к маркировке сока: его название должно содержать слова, соответствующее названиям фруктов и овощей, из которых он изготовлен.

Теги:
Узбекистан, Узстандарт, лаборатория, Наманган, Бухара



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