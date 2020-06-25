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Сотрудники МВД и Национальной гвардии на посту проверяют документы

В МВД рассказали об очистке своих рядов от "случайных людей"

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200625/14409745/V-MVD-rasskazali-ob-ochistke-svoikh-ryadov-ot-sluchaynykh-lyudey.html

С начала года выявлено, что 2 350 сотрудников нарушили служебную дисциплину, 529 человек – правила дорожного движения и 45 сотрудников привлечены к уголовной ответственности.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов рассказал о том, какая работа проводится в структуре того, чтобы исключить случаи нарушения закона служителями правопорядка. 

"В 2019 году в общей сложности к дисциплинарной ответственности привлечены 7 039 сотрудников, 1 223 сотрудника оштрафованы за нарушение правил дорожного движения, 133 привлечены к уголовной ответственности", – отметил Гиясов. 

По словам представителя МВД, с начала года выявлено, что 2 350 сотрудников нарушили служебную дисциплину, 529 человек – правила дорожного движения и 45 сотрудников привлечены к уголовной ответственности. Оштрафованы за нарушение карантинных правил 78 сотрудников, а один уволен.

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"Преступление, совершенное сотрудниками органов внутренних дел в Андижане, ранее в Чиракчинском районе, – непростительная ситуация, которая сильно подорвала репутацию системы. Как бы мы ни старались после этого, данные случаи будут напоминаниями о наших недостатках", – добавил глава пресс-службы.

Также Гиясов подчеркнул, что если выясняется, что человеку, задержанному сотрудниками внутренних дел, нанесены телесные травмы, то ситуация расценивается как чрезвычайная. Оперативно создается рабочая группа, изучаются все детали инцидента.

Теги:
Узбекистан, Происшествие, МВД Узбекистана



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