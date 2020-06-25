В Минюсте рассказали об ответственности за уклонение от содержания родителей

Неуплата алиментов нуждающимся родителям в течение двух месяцев может привести правонарушителя к лишению свободы или к штрафу на несколько миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik. Согласно законодательству Узбекистана, уклонение от содержания родителей влечет за собой уголовную ответственность, сообщают в Министерстве юстиции.

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Если совершеннолетний гражданин в течение двух месяцев не оказывает материальную помощь нуждающимся и нетрудоспособным родителям, его могут арестовать на 15 суток. В том случае когда к нему нельзя применить данное административное наказание, он обязан оплатить штраф в размере 4,46 млн сумов.

Повторное подобное действие карается исправительными работами до трех лет или лишением свободы до одного года.

Стоит отметить, что, если задержанный добровольно уплачивает алименты после первого нарушения, то он полностью освобождается от ответственности.

Напомним, на днях в пресс-службе Министерства юстиции рассказали о том, в каких случаях лица могут быть лишены родительских прав.

При этом в ведомстве подчеркивают, что лишение родительских прав производится только в судебном порядке.