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Пожилой мужчина сидит на скамейке в парке

В Минюсте рассказали об ответственности за уклонение от содержания родителей

© CC0 / Unsplash / Bruno Martins
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200625/14410934/V-Minyuste-rasskazali-ob-otvetstvennosti-za-uklonenie-ot-soderzhaniya-roditeley.html

Неуплата алиментов нуждающимся родителям в течение двух месяцев может привести правонарушителя к лишению свободы или к штрафу на несколько миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik. Согласно законодательству Узбекистана, уклонение от содержания родителей влечет за собой уголовную ответственность, сообщают в Министерстве юстиции.

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Если совершеннолетний гражданин в течение двух месяцев не оказывает материальную помощь нуждающимся и нетрудоспособным родителям, его могут арестовать на 15 суток. В том случае когда к нему нельзя применить данное административное наказание, он обязан оплатить штраф в размере 4,46 млн сумов.

Повторное подобное действие карается исправительными работами до трех лет или лишением свободы до одного года.

© REUTERS / Parwiz Parwiz
Какой штраф грозит родителям, пренебрегающим воспитанием детей, — Минюст

Стоит отметить, что, если задержанный добровольно уплачивает алименты после первого нарушения, то он полностью освобождается от ответственности.

Напомним, на днях в пресс-службе Министерства юстиции рассказали о том, в каких случаях лица могут быть лишены родительских прав.

При этом в ведомстве подчеркивают, что лишение родительских прав производится только в судебном порядке.

Теги:
уголовная ответственность, родители, штраф, Минюст Узбекистана



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