ОВД оснастят камерами видеонаблюдения после случая в Андижанской области

Инцидент в Андижанской области, когда после избиения сотрудниками правопорядка погиб мужчина, вызвал большую обеспокоенность у руководства министерства и всего личного состава системы.

ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik. МВД Узбекистана планирует установить камеры в комнатах ОВД, где проводятся разговоры с гражданами, заявил заместитель министра внутренних дел Узбекистана Рустам Хатамов.

"Сейчас мы готовим отдельные комнаты в каждом районном отделе органов внутренних дел, где разговоры граждан с каждым сотрудником будут записываться на аудиовидеоаппаратуру. В целом мы примем все меры для предотвращения случаев избиения, угроз", — сказал Хатамов.

По его словам, инцидент в Андижанской области, когда после избиения сотрудниками правопорядка погиб мужчина, вызвал большую обеспокоенность у руководства министерства и всего личного состава системы.

"Мы постоянно принимаем меры для увольнения сотрудников, случайно попавших в наши ряды. Также хочу подчеркнуть, что сотрудники органов внутренних дел в своей повседневной деятельности часто находятся в состоянии стресса, напряженности, потому что они непосредственно занимаются уголовными делами. Поэтому нам необходимо еще больше усилить работу по психологической поддержке", — добавил он.

Руководители Андижанского УВД, где погиб человек, отстранены от должностей >>

Напомним, в начале июня в Андижанской больнице скончался гражданин, который за несколько дней до этого был незаконно задержан местными правоохранителями. К мужчине было применено пытки. От полученных травм, не выходя из комы, он скончался в Центре экстренной медицинской помощи.