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Ушел из жизни заслуженный академик Узбекистана Бекжон Ташмухамедов

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Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200625/14411843/Ushel-iz-zhizni-zasluzhennyy-akademik-Uzbekistana-Bekzhon-Tashmukhamedov.html

Бекжон Ташмухамедов – автор более 300 научных трудов в сфере биологии и биофизики. Академик подготовил более 20 докторов наук и свыше 40 кандидатов наук.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В возрасте 85 лет ушел из жизни известный узбекских биолог, биофизик и член Академии наук РУз Бекжон Ташмухамедов.

Об этом сообщили в Министерстве инновационного развития.

Министерство инновационного развития
Бекжон Ташмухамедов

Бекжон Ташмухамедов родился в 1935 году в Ташкенте в семье известного узбекского писателя Айбека.

В 1958-м окончил МГУ, работал на биологическом факультете аспирантом. 

Через четыре года защитил кандидатскую диссертацию, затем уехал обратно на родину. Молодой ученый стал доцентом кафедры биологии и биофизики в ТашГУ. Спустя девять лет защитил докторскую диссертацию, после чего стал профессором на кафедре.

Ташмухамедов вел научную деятельность в Германии, США, Великобритании, Японии и Перу, активно участвовал в различных международных конференциях в сфере биологии и биофизики.

В 1986-м стал главой Института физиологии Академии наук Узбекистана и уже спустя год был избран ее членом.

Бекжон Ташмухамедов – автор более 300 научных трудов, подготовил более 20 докторов наук и свыше 40 кандидатов наук.

Теги:
Министерство инновационного развития Узбекистана, Наука, академик, смерть



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