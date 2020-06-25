Коронавирус выявлен у 10 студентов из Узбекистана в Волгограде

Все десять студентов отправлены на лечение в городскую больницу, специализированную для лечения COVID-19.

ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik. Десять студентов из Узбекистана, обучающихся в Волгоградском государственном аграрном университете (ВГАУ), получили положительные тесты на коронавирус и госпитализированы в местную городскую больницу, информирует "Дуне".

"Среди граждан Узбекистана, обучающихся в ВГАУ, выявлены инфицированные коронавирусом. Все десять студентов отправлены на лечение в городскую больницу, специализированную для лечения COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным агентства, лица, контактировавшие с больными, были изолированы на карантин в общежитии университета.

По информации Генконсульства Узбекистана в Ростове-на-Дону, установлены рабочие контакты с администрацией вуза, ситуация взята на контроль.

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Напомним, в начале июня в Санкт-Петербурге студенты Петербургского государственного университета путей сообщения скрыли положительные результаты тестов на наличие коронавируса.

Оперативный штаб вуза совместно с руководством факультетов обратился к ректору ПГУПСа с ходатайством о привлечении студентов к дисциплинарной ответственности "вплоть до отчисления из университета за нарушение правил проживания в общежитии".