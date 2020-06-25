Пожилым узбекистанцам предоставят туристические спецпакеты и льготы – UNWTO

В ходе заседания Европейской региональной комиссии Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) стало известно, что для пожилых граждан Узбекистана будут разработаны специальные туристические пакеты и предусмотрены льготы.

ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik. В Самарканде состоялось 65-е заседание Европейской региональной комиссии Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) в формате видеоконференции.

В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств туризма и промышленности из более чем 40 стран, в том числе вице-премьер, председатель Госкомитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов и председатель областной комиссии – министр туризма Греции Гарри Теохарис.

В рамках онлайн-встречи были рассмотрены основные вопросы, связанные с влиянием пандемии коронавируса на туризм и решением проблем по преодолению ее последствий.

"В целом, всем нам необходимо объединить наши усилия для преодоления нынешнего кризиса в индустрии туризма. Только тогда мы сможем добиться устойчивого развития индустрии туризма во время пандемии", – заявил вице-премьер.

В ходе запланированной дискуссии "Политика реагирования COVID-19" генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили ознакомил директора Европейского департамента Алиссандру Прианте и других участников конференции с результатами о проделанной в Европе работе в период пандемии коронавируса.

Азиз Абдухакимов в свой черед отметил, что за последние годы по инициативе президента Узбекистана в экономике страны были проведены глобальные реформы, которые открыли для индустрии туризма новые возможности. Сегодня большое внимание уделяется социальной защите туристического сектора. Так, например, услуги гида и экскурсовода не облагаются налогом.

Данной сферой деятельности могут заниматься и самозанятые граждане, которые в будущем смогут получать пенсию по достижении соответствующего возраста. К тому же было обозначено, что в ноябре, в рамках месяца "третьего молодежного туризма" будут разработаны специальные туристические пакеты для пожилых людей и предоставлены им льготы.

В заключительной части мероприятия стало известно, что в 2021 году в Узбекистане пройдет международная конференция по инвестициям в сфере туризма в сотрудничестве с UNWTO и Европейским банком реконструкции и развития.

Напомним: в 1975 году было создано шесть региональных комиссий в качестве вспомогательных органов Генеральной Ассамблеи UNWTO. Европейская региональная комиссия насчитывает 42 члена-государств из Европы и Центральной Азии. В нее также входит и Узбекистан.

Стоит отметить, что республика занимает лидирующую позицию на мировом туристическом рынке по нескольким показателям.

В 2019 году страну посетили 742 млн туристов со всего мира. Таким образом, доходы от международного туризма, включая путешествия и пассажирские перевозки, составили $574 млрд, а доходы от экспорта туристических услуг – $691 млрд.