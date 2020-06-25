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Коронавирус в Узбекистане: главное на 25 июня

© Sputnik / Евгений Самарин
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (615)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200625/14415071/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-25-iyunya.html

Сегодня стало известно об успехах республики в разработке и выпуске оборудования, необходимого для борьбы с COVID-19. Речь идет о первом отечественном аппарате ИВЛ.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической обстановке в Узбекистане к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Выявленные случаи заболевания COVID-19

С момента последней сводки о коронавирусе, опубликованной на нашем сайте, COVID-19 был выявлен еще у 240 человек. 

© Sputnik / Денис Абрамов
Коронавирус выявлен у 10 студентов из Узбекистана в Волгограде

Таким образом, по последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в стране зафиксировано 7 087 случаев заражения опасным вирусом.

На лечении в инфекционных учреждениях республики находится 2 343 пациента.

Количество выздоровевших растет

Минздрав сообщил, что полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 49 гражданам.

Все они были выписаны из профильных медучреждений, расположенных в Ташкенте. Самому старшему из пациентов — 68 года, младшему — 4 года. 

Таким образом, на данный момент, общее число граждан республики, победивших болезнь, составляет 4 724 человек.

Скончался 20-й пациент с коронавирусом

В Сурхандарье от сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности скончалась 59-летняя местная жительница.

После смерти у нее диагностировали COVID-19. 

Женщина была госпитализирована 19 июня с диагнозом "острая двусторонняя бронхопневмония легких, острая сердечная и дыхательная недостаточность тяжелой степени, подозрение на коронавирус".

Отмечается, что у пациентки также были выявлены хроническая обструктивная болезнь легких, хронический пиелонефрит и анемия средней тяжести.

Несмотря на усилия врачей, она скончалась. Точная дата смерти не разглашается.

В Узбекистане появился первый отечественный аппарат ИВЛ

В республике выпустили первый аппарат искусственной вентиляции легких.

Содействие в этом оказала российская компания. К концу года на территории республики планируется выпустить по меньше мере 100 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Сохраняйте дистанцию в автобусах!

В Министерстве транспорта порекомендовали гражданам не садиться в переполненные автобусы, в которых нарушается социальная дистанция.

Вместо этого в ведомстве посоветовали лишний раз подумать о своем здоровье и дождаться следующего транспорта.

Работодателей, в свою очередь, призвали с пониманием отнестись к опозданиям сотрудников.

В столице правоохранители бесплатно раздали маски

В пандемию как никогда важно заботиться о себе и об окружающих. Добро, милосердие и внимательность, которые проявляют граждане по отношению друг к другу, помогают легче справиться с трудностями.

Мужчина за рулем
© CC0 / pixabay
Можно ли водителю находиться в машине без маски — ответ ГУВД Ташкента

На этот раз благое дело совершили сотрудники ГУВД Ташкента.

Столичные правоохранители организовали благотворительную акцию и бесплатно раздали медицинские маски местным жителям.

Акция продлится весь сегодняшний день.

Раздать планируется по меньшей мере 30 тысяч масок.

Футболу — быть!

Накануне стало известно, что Ассоциация футбола Узбекистана и Федерация футбола Таджикистана договорились о проведении товарищеского матча между национальными сборными двух республик.

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Встреча должна была состояться еще в марте, однако из-за пандемии была отменена.

Теперь же названа новая официальная дата — 4 сентября.

Именно в этот день на стадионе "Миллий" в Ташкенте пройдет легендарная игра.

АБР поможет Узбекистану восстановиться после COVID-19

Азиатский банк развития одобрил выделение Узбекистану 500 миллионов долларов на смягчение последствий пандемии.

Зеленый рынок в Душанбе
© Sputnik / Алексей Куденко
Из-за пандемии за чертой бедности могут оказаться 2,6 млн граждан ЦА — ВБ

Деньги будут направлены на обеспечение макроэкономической стабильности, бесперебойную работу отраслей экономики, а также эффективную социальную поддержку населения в период пандемии.

Эти средства пойдут в том числе на закупку аппаратов ИВЛ, тест-систем, средств индивидуальной защиты, предоставления индивидуальных социальных пакетов женщинам-работникам здравоохранения.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 9,44 миллиона, скончались свыше 483 тысяч человек, выздоровели — более 4,76 миллиона.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (615)
Теги:
Узбекистан, коронавирус



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