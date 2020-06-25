В Узбекистане внедрят цифровые технологии в сферу ЖКХ

Для решения проблем, связанных с нерациональным использованием водных ресурсов, будет внедрена геоинформационная система объектов водоснабжения и канализации, а также система по электронному учету воды на водораспределительных и производственных объектах.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Согласно постановлению президента, в отрасли экономики и сферы общественной жизни Узбекистана активно внедряются цифровые технологии, в том числе и в сферу оказания жилищно-коммунальных услуг, сообщают в Министерстве ИКТ.

В ближайшее время намечено реализовать ряд проектов в данном направлении, одним из которых является автоматизация диспетчерской службы.

Принятые меры позволят значительно повысить качество оказываемых коммунальных услуг и снизить не только затраты по времени, но и финансовые расходы.

К тому же, планируется разработать специальное программное обеспечение по подготовке смет, проведению тендеров строительных объектов и мониторингу строительных процессов в сфере ЖКХ, которое обеспечит прозрачность и открытость информации.

Также важно отметить, что и по сей день под большим вопросом остается нерациональное использование водных ресурсов.

Для решения данной проблемы будет внедрена геоинформационная система объектов водоснабжения и канализации, а также система по электронному учету воды на водораспределительных и производственных объектах.

Помимо этого, проектируется информационная система "Жилищно-коммунальная сфера" для формирования электронных документов по оплатам за коммунальные услуги, взаимодействия с гражданами по вопросам благоустройства территорий с возможностью выставления рейтинга.

Напомним: в мае этого года президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам широкого внедрения цифровой экономики и электронного правительства.

В ходе мероприятия стало известно, что в ближайшее время будет реализовано 104 проекта на сумму 1,3 триллиона сумов в рамках электронного правительства, 87 проектов на сумму 5,3 триллиона сумов в реальном секторе экономики, 35 – на сумму 15,1 триллиона сумов в сфере телекоммуникаций, 18 – по IT-паркам и 24 проекта в аграрном секторе.