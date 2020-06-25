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Узбекские правоохранители пресекли незаконный сбыт лекарств на 1 млрд сумов

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200625/14416257/Uzbekskie-pravookhraniteli-presekli-nezakonnyy-sbyt-lekarstv-na-1-mlrd-sumov.html

В ходе оперативных мероприятий были задержаны трое граждан. По всем выявленным фактам ведутся следственные действия.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита ведут систематическую борьбу с незаконным оборотом лекарственных средств неизвестного происхождения и сомнительного качества.

Таможенники остановили распространение запрещенных лекарств >>

Так, правоохранители провели несколько оперативных мероприятий, в ходе которых были задержаны трое граждан.

Первый рейд был проведен в Ташкенте. Сотрудники ГТК вычислили мужчину, который пытался продать 783 единицы "Азалептол Клозапин", рассчитывая выручить за это 54,8 миллиона сумов.

Злоумышленника схватили в момент совершения сделки.

Пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Пресечена контрабанда лекарственных средств на 1 миллиард сумов

Еще одного подозреваемого задержали в Термезе. Мужчина планировал незаконно реализовать 810 единиц аналогичнго препарата за куда более скромную сумму — 46,8 миллиона сумов.

Правоохранители также обыскали дом злоумышленника и обнаружили там крупную партию других лекарств на 998,2 миллиона сумов.

В результате третьего рейда был задержан еще один гражданин. Он пытался продать покупателю 1,5 тысячи упаковок лекарства "Амбробене" и 300 упаковок "Хилак Форте" за 53,4 миллиона сумов.

В общей сумме, правоохранителям удалось пресечь незаконный оборот лекарственных препаратов на внушительную сумму — 1,1 миллиарда сумов.

Теги:
лекарства, Узбекистан, Государственный таможенный комитет



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