Узбекские правоохранители пресекли незаконный сбыт лекарств на 1 млрд сумов

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита ведут систематическую борьбу с незаконным оборотом лекарственных средств неизвестного происхождения и сомнительного качества.
Таможенники остановили распространение запрещенных лекарств >>
Так, правоохранители провели несколько оперативных мероприятий, в ходе которых были задержаны трое граждан.
Первый рейд был проведен в Ташкенте. Сотрудники ГТК вычислили мужчину, который пытался продать 783 единицы "Азалептол Клозапин", рассчитывая выручить за это 54,8 миллиона сумов.
Злоумышленника схватили в момент совершения сделки.
Еще одного подозреваемого задержали в Термезе. Мужчина планировал незаконно реализовать 810 единиц аналогичнго препарата за куда более скромную сумму — 46,8 миллиона сумов.
Правоохранители также обыскали дом злоумышленника и обнаружили там крупную партию других лекарств на 998,2 миллиона сумов.
В результате третьего рейда был задержан еще один гражданин. Он пытался продать покупателю 1,5 тысячи упаковок лекарства "Амбробене" и 300 упаковок "Хилак Форте" за 53,4 миллиона сумов.
В общей сумме, правоохранителям удалось пресечь незаконный оборот лекарственных препаратов на внушительную сумму — 1,1 миллиарда сумов.