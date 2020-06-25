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кулак, архивное фото

"Я не имел права бить девушку" — участник драки в Фергане о произошедшем

© sputnik Sputnik / Табылды Кадырбеков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200625/14416612/Ya-ne-imel-prava-bit-devushku--uchastnik-draki-v-Fergane-o-proizoshedshem.html

Молодой человек признался, что пожалел о своем поступке, и попросил больше не обсуждать данный инцидент, поскольку это неприятно не только ему, но и пострадавшей.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Молодой человек, разбившей несовершеннолетней девушки лицо, принес публичные извинения.

Соответствующий пост был опубликован в одном из местных Telegram-каналов.

"Хочу публично извиниться перед этой девушкой и обещаю, что такого больше не повторится. Я уже пожалел о своем поступке, я не имел права бить девушку", — говорится в сообщении.

Молодой человек также отметил, что его слова о собаке пострадавшей не так поняли.

Между тем он подтвердил, что обе стороны подписали мирный договор.

"Да, мы подписали примирительный договор. И я надеюсь, в интернете не будет столько постов обо мне и этой девушке. И мне, и ей это неприятно. Я был не прав. Надеюсь на ваше понимание", — следует из официального обращения.

Напомним: в Сети активно обсуждается драка между 17-летней Э. К. и 22-летним Н. Х., в ходе которой молодой человек сломал девушке челюсть.

Девушка закрывает лицо руками
© CC0 / Unsplash / Melanie Wasser
В Фергане парень сломал девушке челюсть — в УВД назвали причину конфликта

По словам несовершеннолетней, ее избили на глазах у толпы за то, что та якобы носила слишком короткие шорты. Однако в областном УВД заявили, что конфликт был связан не с ее национальностью или внешним видом, а с ее собакой.

Позднее пострадавшая прокомментировала инцидент, заявив, что участники конфликта подписали мирный договор. Между тем девушка отказалась поддерживать версию следствия о том, что конфликт произошел из-за нападения ее питомца.

Теги:
драка, Фергана



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