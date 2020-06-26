В Узбекистане учрежден новый нагрудный знак

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом учредил новый нагрудный знак "За защиту прав человека", сообщили в Национальном центре РУз по правам человека (НЦПЧ).

Данным указом принята "Национальная стратегия Республики Узбекистан по правам человека". Он определяет основные направления деятельности государственных органов и организаций, ответственных за реализацию международных договоров по правам человека в Узбекистане. Ответственные госорганы обязаны выявлять, анализировать и устранять причины, препятствующие выполнению рекомендаций уставных органов и договорных комитетов по правам человека ООН. Также документом утверждена дорожная карта.

За выполнением национальной стратегии и реализацией дорожной карты будет следить НЦПЧ. В его обязанности входит предоставление рекомендаций и предложений по качественному и своевременному выполнению мер соответствующим министерствам и ведомствам.

Ответственные исполнители, указанные в дорожной карте, должны предоставлять центру информацию о выполнении возложенных на них задач до пятого числа каждого месяца.

Сотрудникам НЦПЧ со степенью Ph.D (доктор философии. — Прим. ред.) будут выплачивать надбавки в размере до 30 процентов от заработной платы, а со степенью Sc.D (доктор наук. — Прим. ред.) — до 60 процентов.

Кроме того, указом учрежден нагрудный знак "За защиту прав человека". Его будут вручать ежегодно 10 декабря в Международный день прав человека за заслуги в защите прав граждан и популяризации данной культуры.

Напомним, в мае президент указом учредил нагрудный знак "Мехр-саховат" ("Милосердие и щедрость"), которым награждаются люди, проявившие отвагу и мужество в преодолении испытаний в период пандемии коронавируса, а также при устранении последствий различных стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.