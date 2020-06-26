В Ташкенте упростят порядок ведения дел по административным правонарушениям

Межведомственной комиссии по реализации проекта поручено в течение одного месяца разработать и утвердить план внедрения проекта в городе Ташкенте до 1 января 2021 года.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. В Ташкенте внедряется упрощенный порядок ведения дел по административным правонарушениям, говорится в постановлении.

Это предусмотрено постановлением Кабинет министров "О дополнительных мерах по широкому использованию информационно-коммуникационных технологий в предотвращении правонарушений".

В рамках проекта предусмотрены:

- интеграция информационных систем и баз данных уполномоченных органов, судов и Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре по возбуждению, рассмотрению и составлению протоколов по административным правонарушениям;

- формирование единой электронной базы процессуальных документов;

- упрощение ведения дел путем сокращения лишних этапов и сроков;

- модернизация автоматизированных систем дактилоскопического сравнения, идентификации личности и биометрических паспортов.

Межведомственной комиссии по реализации проекта поручено в течение одного месяца разработать и утвердить план внедрения проекта в городе Ташкенте до 1 января 2021 года.

По упрощенному порядку оформление протокола об административном правонарушении на территории столицы осуществляется с помощью планшета, личность нарушителя идентифицируется из базы данных Министерства внутренних дел с помощью биометрического паспорта или фотографирования лица, а также снятия отпечатков пальцев в режиме реального времени.

Правонарушитель может оплатить назначенную сумму штрафа путем единой биллинговой системы "Электронного правительства". Если в течение 15 дней со дня внесения данных в электронную базу информация об уплате не поступит в базу данных, то дело автоматически передается в соответствующие уполномоченные органы для рассмотрения на общих основаниях.

Упрощенный порядок оформления дел по административным правонарушениям не применяется в следующих случаях:

- несогласии правонарушителя;

- применения других санкций кроме штрафа;

- правонарушитель является иностранным гражданином или лицом без гражданства;

- пострадавшая сторона требует возмещения и др.

В Узбекистане запустят компьютерную систему анализа правонарушений >>

До 1 января 2021 года Министерству внутренних дел совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами поручено ввести в автоматизированную систему мультибиометрической идентификации анкетные данные 40 миллионов личностей, внедрить программные продукты и приобрести серверное оборудование по переработке внешних данных лица и отпечатков пальцев, а также для автоматизированной информационной системы "Паспорт-виза".