В Ташкенте закрыли поворот на перекрестке "Крестик" - фото

ГУВД просит водителей иметь в виду данный факт и пользоваться разворотами далее, расположенными на пересечениях с улицами Гузаль и Темирчи (бывшая Валиханова).

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. В Яшнабадском районе на перекрестке улиц Ахангаранское шоссе-Чолпон-Бирлашган был экспериментально закрыт поворот в сторону улиц Чолпон и Бирлашган, информируют в ГУВД.

"В связи с ежедневно фиксируемыми заторами в Яшнабадском районе на "Крестике" был экспериментально закрыт поворот в сторону улиц Чолпон и Бирлашган", - говорится в сообщении.

ГУВД просит водителей иметь в виду данный факт и пользоваться разворотами далее, расположенными на пересечениях с улицами Гузаль и Темирчи (бывшая Валиханова).