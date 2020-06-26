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ГУВД просит водителей иметь в виду данный факт и пользоваться разворотами далее, расположенными на пересечениях с улицами Гузаль и Темирчи (бывшая Валиханова).
ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. В Яшнабадском районе на перекрестке улиц Ахангаранское шоссе-Чолпон-Бирлашган был экспериментально закрыт поворот в сторону улиц Чолпон и Бирлашган, информируют в ГУВД.
"В связи с ежедневно фиксируемыми заторами в Яшнабадском районе на "Крестике" был экспериментально закрыт поворот в сторону улиц Чолпон и Бирлашган", - говорится в сообщении.
ГУВД просит водителей иметь в виду данный факт и пользоваться разворотами далее, расположенными на пересечениях с улицами Гузаль и Темирчи (бывшая Валиханова).
ГУВД
В Ташкенте закрыли поворот на перекрестке "Крестик" - фото