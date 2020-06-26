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В Ташкенте закрыли поворот на перекрестке "Крестик" - фото

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200626/14419457/V-Tashkente-zakryli-povorot-na-perekrestke-Krestik---foto.html

ГУВД просит водителей иметь в виду данный факт и пользоваться разворотами далее, расположенными на пересечениях с улицами Гузаль и Темирчи (бывшая Валиханова).

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. В Яшнабадском районе на перекрестке улиц Ахангаранское шоссе-Чолпон-Бирлашган был экспериментально закрыт поворот в сторону улиц Чолпон и Бирлашган, информируют в ГУВД.

"В связи с ежедневно фиксируемыми заторами в Яшнабадском районе на "Крестике" был экспериментально закрыт поворот в сторону улиц Чолпон и Бирлашган", - говорится в сообщении.

ГУВД просит водителей иметь в виду данный факт и пользоваться разворотами далее, расположенными на пересечениях с улицами Гузаль и Темирчи (бывшая Валиханова).

 

В Ташкенте закрыли поворот на перекрестке Крестик - фото
ГУВД
В Ташкенте закрыли поворот на перекрестке "Крестик" - фото

 

Теги:
перекрытие движения, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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