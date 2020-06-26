Выходные дни в Узбекистане будут прохладными

После продолжительных жарких дней в республике наступит прохлада, местами будет облачно и ветрено.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. В Узгидрометцентре сообщили, что в субботу, 27 июня, по всей территории Узбекистана установится прохладная погода с небольшой влажностью.

В Ташкентской, Джизакской, Самаркандской, Сырдарьинской областях будет облачно, а в Ферганской долине пройдут кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха в дневное время снизится до комфортных +27...+32 градусов. Из-за вторжения холодного фронта 26 и 27 июня по всем регионам республики ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами его порывы будут достигать 23-28 м/с.

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В воскресенье, 28 июня, на территории республики сохранится прохладная и сухая погода. Ветер слабовыраженный.

Небольшие осадки пройдут лишь в предгорных и горных районах страны. Днем температура сохранится в пределах +27...+32 градусов, а ночью – снизится до +15...+20 градусов.