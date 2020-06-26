В Агентстве по развитию атомной энергетики объявили грант на обучение

После окончания обучения выпускники смогут получить работу в Агентстве по развитию атомной энергетики в Узбекистане, а также на АЭС, которая будет построена в республике.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. Агентство по развитию атомной энергетики при Минэнерго республики совместно с компанией КЕРСО Корейской Республики в рамках сотрудничества объявляет грант на учебу в магистратуре в 2021-2023 учебных годах в Высшей международной школе атомной энергетики (KINGS).

В рамках этой программы молодые люди принимаются на основе гранта в магистратуру по таким направлениям, как инженерия (проектирование) в сфере строительства атомной энергетической станции и инженерная политика в энергетической отрасли.

После окончания обучения выпускники смогут получить работу в Агентстве по развитию атомной энергетики в Узбекистане, а также на АЭС, которая будет построена в республике.

В "Узатоме" рассказали о ходе строительства АЭС в период карантина >>

По интересующим вопросам в Минэнерго попросили обращаться по номерам телефонов +998 71 202 09 38, +998 71 202 09 23, +998 97 428 25 04. Специалисты разъяснят, какие документы нужно сдать для учебы в Высшей школе, расскажут также об условиях и возможностях обучения.