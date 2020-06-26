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Макет АЭС

В Агентстве по развитию атомной энергетики объявили грант на обучение

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200626/14422501/V-Agentstve-po-razvitiyu-atomnoy-energetiki-obyavili-grant-na-obuchenie.html

После окончания обучения выпускники смогут получить работу в Агентстве по развитию атомной энергетики в Узбекистане, а также на АЭС, которая будет построена в республике.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. Агентство по развитию атомной энергетики при Минэнерго республики совместно с компанией КЕРСО Корейской Республики в рамках сотрудничества объявляет грант на учебу в магистратуре в 2021-2023 учебных годах в Высшей международной школе атомной энергетики (KINGS).

В рамках этой программы молодые люди принимаются на основе гранта в магистратуру по таким направлениям, как инженерия (проектирование) в сфере строительства атомной энергетической станции и инженерная политика в энергетической отрасли. 

После окончания обучения выпускники смогут получить работу в Агентстве по развитию атомной энергетики в Узбекистане, а также на АЭС, которая будет построена в республике.

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По интересующим вопросам в Минэнерго попросили обращаться по номерам телефонов +998 71 202 09 38, +998 71 202 09 23, +998 97 428 25 04. Специалисты разъяснят, какие документы нужно сдать для учебы в Высшей школе, расскажут также об условиях и возможностях обучения.

Теги:
АЭС, атомная энергетика, Минэнерго



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