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Уничтожение партии наркотических средств, изъятых правоохранительными органами

Почти 630 кг наркотиков сожгли в Узбекистане в доменной печи

Пресс-служба СГБ РУз
Общество
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По данным ведомства, из общего объема уничтоженных наркотиков героин составил 4,9 килограмма, опий - 127,2 килограмма, гашиш - 25,4 килограмма, марихуана - 266,4 килограмма, кукнар (маковая солома) — 105,5 килограмма, каннабис – 97,2 килограмма.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана сегодня уничтожили в доменной печи 626,9 килограмма наркотиков, сообщили в пресс-служба СГБ.

Уничтожение партии наркотических средств, изъятых правоохранительными органами
Пресс-служба СГБ РУз
Уничтожение партии наркотических средств, изъятых правоохранительными органами

"Сегодня уничтожена путем сожжения очередная партия наркотических средств в объеме 626,9 килограмма, изъятых правоохранительными органами Узбекистана в ходе борьбы с наркобизнесом", - сообщили в СГБ в связи с акцией, посвященной международному дню борьбы с наркоманией.

Наркотики сожгли в доменных печах одного из предприятий Ташкента в присутствии членов межведомственной комиссии по контролю за наркотиками, представителей Управления ООН по наркотикам и преступности, общественности и СМИ.

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По данным ведомства, из общего объема уничтоженных наркотиков героин составил 4,9 килограмма, опий - 127,2 килограмма, гашиш - 25,4 килограмма, марихуана - 266,4 килограмма, кукнар (маковая солома) — 105,5 килограмма, каннабис – 97,2 килограмма. Также уничтожено значительное количество наркотических средств в таблетках и растворах.

В 2019 году сотрудниками СГБ было выявлено свыше 330 преступлений, связанных с наркотическими средствами, и изъято более чем 377 килограммов наркотиков, добавили в пресс-службе. С 1994 года, когда в Узбекистане впервые состоялась процедура сожжения наркотиков, таким способом было уничтожено около 60 тонн наркотических средств.

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Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" - путь поставки опиума и героина из Афганистана в Россию и далее в страны Европы.

Теги:
СГБ, Узбекистан, борьба с незаконным оборотом наркотиков, наркотики



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