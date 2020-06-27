Афганское землетрясение ощутили в Узбекистане

Эпицентр подземных толчков находилcя в 522 километрах от Ташкента в юго-восточном направлении.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В Узбекистане зафиксировали землетрясение, эпицентр находился в Афганистане, сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

"Двадцать седьмого июня в 09.33 по ташкентскому времени (04.33 по Гринвичу) произошло землетрясение в Афганистане. Координаты: 36,6 градуса северной широты; 69,86 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5. Глубина — 100 километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 522 километра в юго-восточном направлении", — говорится в публикации.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Фергана: 453 км, 2 балла;

Гулистан: 443 км, 2 балла;

Джизак: 429 км, 2 балла;

Самарканд: 424 км, 2 балла;

Термез: 240 км, 3 балла;

Карши: 437 км, 2 балла.

Напомним, 16 июня в Узбекистане ощутили сразу два землетрясения. Эпицентр первого находился в Таджикистане, второго — в Афганистане. Сила подземных толчков на территории республики не превысила три балла.

Сам Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в республике, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения. В горных районах республики регулярно происходят сели и паводки.

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы была принята на Всемирной конференции ООН в марте 2015-го в Японии. Документ определяет комплекс мер экономического, правового и научного характера, позволяющих странам формировать свои национальные программы по снижению рисков бедствий.