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Сейсмограф

Афганское землетрясение ощутили в Узбекистане

© Flickr / Ray Bouknight
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200627/14425363/Afganskoe-zemletryasenie-oshchutili-v-Uzbekistane.html

Эпицентр подземных толчков находилcя в 522 километрах от Ташкента в юго-восточном направлении.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В Узбекистане зафиксировали землетрясение, эпицентр находился в Афганистане, сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

"Двадцать седьмого июня в 09.33 по ташкентскому времени (04.33 по Гринвичу) произошло землетрясение в Афганистане. Координаты: 36,6 градуса северной широты; 69,86 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5. Глубина — 100 километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 522 километра в юго-восточном направлении", — говорится в публикации.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

  • Фергана: 453 км, 2 балла;
  • Гулистан: 443 км, 2 балла;
  • Джизак: 429 км, 2 балла;
  • Самарканд: 424 км, 2 балла;
  • Термез: 240 км, 3 балла;
  • Карши: 437 км, 2 балла.

Напомним, 16 июня в Узбекистане ощутили сразу два землетрясения. Эпицентр первого находился в Таджикистане, второго — в Афганистане. Сила подземных толчков на территории республики не превысила три балла.

Как измеряют силу землетрясений
Инфографика
Как измеряют силу землетрясений
Сам Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в республике, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения. В горных районах республики регулярно происходят сели и паводки.

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы была принята на Всемирной конференции ООН в марте 2015-го в Японии. Документ определяет комплекс мер экономического, правового и научного характера, позволяющих странам формировать свои национальные программы по снижению рисков бедствий.

Теги:
Афганистан, Узбекистан, землетрясение



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