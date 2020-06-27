Любовь, карьера и победа над болезнью: что дает молодежи учеба в России?

Студенты из СНГ и Грузии рассказали Sputnik, как российское образование помогло им создать свое дело, построить отношения, преодолеть страшный диагноз и спасти чьи-то жизни от COVID-19.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik, Данара Курманова. Вот уже почти тридцать лет 27 июня в России отмечают День молодежи. Но молодежь РФ — это не только россияне. По данным Министерства науки и высшего образования РФ, сегодня в стране учатся 297 тысяч иностранцев.

Сардор Содиков: "Учусь в России — и развиваю науку в Узбекистане"

Сардор Содиков из Узбекистана — гордость Высшей школы экономики, ведь, кажется, нет гранта или стипендии, которую бы он не выиграл.

"Я получал повышенную стипендию за научную деятельность, стипендию Game Changer от Jaguar Land Rover, Оксфордскую стипендию и президентскую стипендию", — перечисляет Сардор.

Причем он искренне считает, что ничего выдающегося в этих победах нет.

"Я же приехал сюда учиться, — говорит он. — Пропустить все это было бы глупостью. Еще в Вышке была возможность выучить испанский. Разумеется, я ею воспользовался".

Из личного архива Сардора Содикова Сардор Содиков

Сейчас Сардор учится в аспирантуре. Какое-то время ему удавалось совмещать научную деятельность с работой (Сардор преподавал макроэкономику на английском языке), но однажды юноше поставили диагноз "лимфома".

"Стресса и депрессии у меня не было, — признается Сардор. — У каждого человека, конечно, своя психология, но мне было легче отвлечься на что-то. Я стал писать исследовательский проект, это давало мне энергию".

Стратегия Сардора сработала — он выздоровел и сейчас работает над проектом по созданию Ассоциации пляжного волейбола в Узбекистане. Его идеей уже заинтересовалась Всероссийская федерация волейбола. А кроме этого, Сардор Содиков изучает экономические процессы Центральной Азии и считает, что смысл его учебы именно в этом — нарабатывать опыт, который поможет его родной стране.

Зайниддин Абдулкасимов: "В России мой интерес к медицине стал еще сильнее"

Зайниддин Абдулкасимов приехал в Россию из Кыргызстана. Сегодня он — один из лучших выпускников Башкирского государственного медицинского университета. Он прекрасно понимал, что приезжим ребятам иногда бывает трудно освоиться в новой стране, да еще и учиться на медицинском факультете. Поэтому Зайниддин решил помочь студентам и стал вести занятия в кружке "Анатомия человека".

"Объем информации в медицинском всегда большой, — говорит он. — Некоторым студентам бывает трудно, и мы объясняем дополнительно теорию, подтягиваем практику — на муляжах".

Из личного архива Зайниддина Абдулкасимова Зайниддин Абдулкасимов

В самый разгар пандемии COVID-19 в России Зайниддин отправился помогать в уфимский коронавирусный госпиталь. Но как говорит он сам, никакого героизма в этом поступке не было — просто он будущий врач.

"Конечно, мне было чуть страшно, — рассказывает Зайниддин. — Ты же понимаешь, что рискуешь здоровьем. Ну и реально тяжело работать по шесть часов в противочумном костюме".

При этом выпускник подчеркивает: все неприятные моменты работы компенсировал дружный коллектив и пациенты, которые, к счастью, в основном выздоравливали. Зайниддин вспоминает, что больше всего его поразил пациент-мужчина 70-ти лет: "Он был тяжелый, попал в реанимацию… но шутил. И действительно, многое от настроя зависит — он выкарабкался, его перевели в терапию".

Из личного архива Зайниддина Абдулкасимова Зайниддин Абдулкасимов

А интерес к будущей профессии тем временем сильно зависит от университета, подчеркивает Зайниддин. "Мне хочется, чтобы вы это написали, — говорит он. — Я благодарен преподавателям. Они сделали все, чтобы моя любовь к медицине стала еще сильнее".

Зарэ Геворкян: "Хочется показать Армению с лучшей стороны"

Зарэ Геворкян тоже спасал больных коронавирусом — только в Москве, в Федеральном центре мозга и нейротехнологий. Зарэ стал одним из первых студентов медицинского университета имени Н. И. Пирогова, которые решили помогать врачам бороться с COVID-19. Каждую смену в Центре мозга он в шутку называет "зоной отчуждения".

"Самым трудным было непонимание, что тебя ждет, — говорит он. — Болезнь новая, ты надеваешь костюм, заходишь в отделение реанимации. Тебе сложно, но все просто исчезает, когда ты снимаешь очередного пациента с аппарата ИВЛ, потому что ты спас не только его жизнь — ты вернул его семье. И самое главное — это труд множества людей, вы сделали это вместе, бок о бок. А руководство больницы очень о нас заботилось".

Помощь коронавирусным пациентам — не первая серьезная медицинская практика для Зарэ. Три года он проработал медбратом в отделении пересадки почки в Российском научном центре хирургии.

Из личного архива Зарэ Геворкян Зарэ Геворкян

"Пациенты там тяжелые, почка все-таки инородное тело, — говорит он. — Они лежат в больнице довольно долго, и в итоге ты к каждому относишься как к родной душе. У них каждый день — борьба. Был один больной — он стоял в очереди на пересадку почки три года и выдержал. Это мужество. Мы до сих пор иногда переписываемся".

Из личного архива Зарэ Геворкян Зарэ Геворкян

Стать врачом Зарэ решил благодаря маме-терапевту, поэтому к учебе отнесся серьезно с первого курса — все шесть лет участвовал в конференциях, писал научные статьи, побеждал на олимпиадах по медицинской диагностике и хирургии. Результат всех этих стараний — именная стипендия правительства Москвы и красный диплом. При этом Зарэ успевает руководить армянским землячеством в университете и утверждает:

"Времени хватает всегда, даже во время учебы в медицинском, нужно просто его правильно распределять. Мне нравится общественная деятельность. Раз в году мы участвуем в фестивале народов университета — устраиваем концерты, знакомим людей с кухней. Хочется показать Армению с лучшей стороны".

Виктория Гветадзе: "Как настоящая грузинка, я даже диссертацию пишу про вино"

Виктория Гветадзе еще со школы мечтала учиться в Российском университете дружбы народов и сделала все ради своей цели — поступила на бюджет и выучила французский. Ведь девушка выбрала особенную программу — полгода обучение проходило во Франции.

"У меня была действительно насыщенная студенческая жизнь, — говорит Виктория. — Конференции, мероприятия Россотрудничества, клуб друзей фонда Горчакова, а еще я была старостой и президентом грузинского землячества".

Из личного архива Виктории Гветадзе Виктория Гветадзе

Возглавив землячество, Виктория решила популяризировать родную страну не только в университете, но и за его пределами. Девушка организовывала концерты грузинской музыки в РУДН, выставки грузинской культуры на ВДНХ и интеллектуальную игру "Познаем Грузию" в Московском доме национальностей.

"Магия Грузии в том, что ее невозможно не любить, — делится она. — Поэтому на наших мероприятиях всегда находились представители других национальностей. Однажды мы выступали в хосписе, танцевали, и был такой трогательный момент — ко мне подошла одна бабушка, обняла и сказала: "Спасибо, у меня даже от радости прибавились силы". Теперь я мечтаю когда-нибудь создать свой благотворительный фонд".

А пока Виктория работает в Фонде возрождения российско-грузинских отношений и пишет кандидатскую диссертацию. Как смеется сама — она же настоящая грузинка, поэтому диссертация посвящена вину.

"Я экономист, изучаю структурные сдвиги на мировом рынке вина, и конечно, Грузия в моем исследовании фигурирует, — говорит она. — В общем, я учусь до сих пор. Кстати, во время учебы я познакомилась с мужем — это было мероприятие грузинской диаспоры. Так что все удалось, о своем поступлении я не жалею!"

Адиль Ермек: "Я решаю самые трудные задачи, потому что меня закалило российское образование"

Казахстанец Адиль Ермек мог бы легко поступить в НИЯУ МИФИ благодаря победам на различных олимпиадах и конкурсах. Но Адиль выбрал трудный путь — пошел сдавать вступительные экзамены, как все.

"Дело в том, что я мог поступить на факультет программирования, — объясняет он. — А я хотел на физику. С детства мечтаю быть инженером".

Изучать физику Адиль хотел именно в Москве — и тоже с детства.

"Учеба в России дает сильную базу для карьеры, — говорит он. — В МИФИ сложное обучение. Продержаться здесь тяжело. Но этот вуз дал мне умение решать самые тяжелые задачи. Я знаю, что добьюсь своей цели, потому что университет закалил меня".

Из личного архива Адиля Ермека Адиль Ермек

Адиль знает, что говорит: уже на первом курсе он стад победителем Всероссийской олимпиады по физике. А сейчас успешно преподает сам. Несколько лет назад Адиль создал образовательный портал, где обучает детей физике и математике онлайн. География его школы большая: Россия, Казахстан, США и Франция.

"Однажды мне написал мальчик из Атырау с просьбой подготовить его к учебе в Новосибирске, и таких примеров много, — рассказывает Адиль. — Иногда пишут шестиклассники, которые хотят поступить в спецшколу. А я хочу, чтобы они понимали, что нет ничего невозможного. Конечно, радуюсь, когда мои ученики проходят в желаемые школы и университеты. Для меня это показатель, что я работал не зря. Тем не менее, я всегда говорю им: это не моя заслуга по большей части, а ваша, моя задача — только направить".

Благодаря образовательному проекту Адиль борется еще и с гендерными стереотипами — нередко на уроки физики записываются девушки. "Не так давно подготовил одну девочку — за два месяца, поступила в лицей, — говорит Адиль. — Наука должна быть доступной для всех. Поэтому детям из малоимущих или многодетных семей я преподаю бесплатно".

Самира Мустафаева: "Быть азербайджанкой — значит, быть человеком с широкой душой"

Знаменитая российская и азербайджанская гимнастка Самира Мустафаева вспоминает, что была не очень дисциплинированным ребенком.

"Вместо полезной еды я выбирала сладкое, не прислушивалась к тренерам", — вспоминает она. Но годы тренировок сделали свое дело. Сейчас Самира — неоднократный призер чемпионов мира, выпускница Университета физической культуры имени П. Ф. Лесгафта и основательница сети фитнес-студий.

Из личного архива Самиры Мустафаевой Самира Мустафаева

В отличие от многих компаний, сеть Самиры выстояла во время кризиса из-за пандемии, и девушка уверена: сохранить бизнес ей помогло спортивное прошлое в России и Азербайджане. "Из большого спорта я сразу пришла в большой бизнес, — говорит она. — Я привыкла адаптироваться к любой ситуации, так что в самоизоляции мы сразу запустили онлайн-активности. В спорте, даже если ты выступаешь в индивидуальном первенстве, за тобой стоит команда. Твои победы — их победы тоже, поэтому для меня было важно".

Гурдофарид Сангин: "Я разрушаю стереотипы о Таджикистане"

Гурдофарид рассказывает: она буквально влюбилась в Санкт-Петербург, когда приехала сюда в девятом классе, и дала себе слово — однажды непременно будет учиться здесь.

"Так у меня появилась цель, — говорит девушка. — Я участвовала во многих олимпиадах, даже выиграла стипендию мэра Худжанда, и вот мне удалось поступить в СЗГМУ имени Мечникова по программе Россотрудничества".

Из личного архива Гурдофарид Сангин Гурдофарид Сангин

Гурдофарид учится всего год, но уже успела разрешить немало стереотипов о Таджикистане. Часто людей удивляет ее русская речь без акцента и научная деятельность. Дело в том, что девушка разработала проект по очищению реки Сырдарьи и организовала акцию по переработке отходов, найденных на ее берегах. Сейчас Гурдофарид — член Малой академии наук Таджикистана.

Из личного архива Гурдофарид Сангин Гурдофарид Сангин

"Однажды мне сказали: "О, ты постоянно учишься и так говоришь по-русски. Мы думали, таджики в основном на стройках работают", — рассказывает она. — Но я не обиделась. У меня другая линия поведения: я угощаю людей таджикскими блюдами. А в университете у нас традиция даже появилась — группа многонациональная, мы вместе отмечаем праздники, учим друг друга танцам, таджикским в том числе. Так и происходит слом шаблона".