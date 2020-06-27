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Президент Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев поздравил журналистов с праздником: к чему призвал их президент

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200627/14427155/Mirziev-pozdravil-zhurnalistov-s-prazdnikom-k-chemu-prizval-ikh-prezident.html

Начиная с 1994 года, ежегодно 27 июня в Узбекистане отмечается День работников печати и средств массовой информации.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил работников печати и средств массовой информации с их профессиональным праздником. 

"Дорогие друзья! Искренне рад поздравить всех вас с Днем работников печати и средств массовой информации — 27 июня, выразить вам свое глубокое уважение и наилучшие пожелания. Пользуясь случаем, выражаю вам глубокую благодарность за то, что, несмотря на нынешнюю непростую ситуацию и трудности, возникшие из-за пандемии, вы добросовестно выполняете свой профессиональный долг по доведению до населения оперативной и достоверной информации, всестороннему освещению проводимых в нашей стране демократических реформ", — говорится в публикации на официальном сайте главы государства.

Мирзиёев напомнил, что за последние три года в стране было принято более десяти законодательных актов, направленных на реформирование и совершенствованию информационной сферы. В частности, согласно постановлению "О дальнейших мерах по обеспечению независимости средств массовой информации и развитию деятельности пресс-служб государственных органов и организаций", сформирована новая система.

Пишущая машинка
© Sputnik / Максим Блинов
Мирзиёев: журналист должен быть непримирим к порокам общества
"За прошедший год в целях обеспечения открытости деятельности государственных органов и организаций пресс-службы многих министерств и ведомств были преобразованы в соответствии с требованиями времени, а в 201 районном и городском хокимияте — сформированы впервые. Для предоставления достоверной информации о происходящих в обществе процессах эти службы организуют пресс-конференции, брифинги, медиатуры, оперативно дают комментарии по актуальным проблемам и событиям, в том числе на своих веб-сайтах, в социальных сетях, мобильных мессенджерах", — отметил президент.

По его словам, в последние годы в стране создано почти 290 частных и ведомственных интернет-изданий, которые распространяют на узбекском, русском и английском языках наряду с другими материалами важнейшую официальную информацию, нормативно-правовые документы.

"Самое главное, отечественные средства массовой информации, всесторонне анализируя происходящие в стране масштабные процессы обновления, обращают внимание государственных ведомств и общественности на социальные проблемы и недостатки на местах", — считает Мирзиёев.

Однако наряду с успехами бывают недочеты и упущения, отметил он.

"Когда речь идет об этом, следует признать, что раскрытие жестких требований и важнейших тенденций современности, критический анализ, смелое вынесение на обсуждение общественности волнующих людей тем и проблем все еще не стали доминирующими в национальном медиа-пространстве. К сожалению, в большинстве средств массовой информации преобладают материалы, не имеющие высокого социального значения, в духе отчетности и высокопарности. Еще один важный вопрос: общественность беспокоит низкий уровень знаний и профессионализма, культуры дискуссии у некоторых наших журналистов и блогеров", — заявил узбекский лидер.

В связи с этим основной задачей, по его словам, является "глубокое изучение и устранение таких недостатков, переход от количественных к качественным показателям в сфере средств массовой информации, повышение эффективности их работы".

Строя правовое демократическое государство, необходимо следовать признанным во всем мире, незыблемым требованиям и критериям журналистики, главнейшие из которых — объективность и достоверность, отметил Мирзиёев.

"Любой, кто действует в информационном поле — будь то журналист или блогер, обязан соблюдать эти правила", — заявил он.

Особое внимание должно уделяться тому, что будущие журналисты "обладали глубокими знаниями и профессиональным мастерством, имели активную гражданскую позицию, владели наряду с родным иностранными языками, информационно-коммуникационными технологиями".

Журналисты во время освещения парламентских выборов в Узбекистане
Международный пресс-клуб
Шавкат Мирзиёев: я и впредь буду поддерживать профессиональных журналистов
"Эта работа будет еще более эффективной, если при подготовке таких высокопрофессиональных кадров мы будем опираться на богатое духовное наследие нашего народа. Особенно большое значение имеет наследие джадидов, в том числе национальная школа журналистики выдающегося ученого и публициста Махмудходжи Бехбуди, 145-летний юбилей которого широко отмечается в нынешнем году, — отметил президент. — В связи с этим предлагаю учредить стипендию имени Махмудходжи Бехбуди для студентов Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, что послужит воспитанию молодежи в духе национальной идеи".

Кроме того, следует глубоко изучать опыт ведущих медиакомпаний мира в области подготовки и работы с кадрами, расширять обмен опытом с зарубежными журналистами, международное сотрудничество в этой сфере, считает глава государства.

В завершение он пожелал работникам печати и средств массовой информации и их семьям крепкого здоровья, новых успехов, счастья и благополучия.

Теги:
блогер, Шавкат Мирзиёев, праздник, Узбекистан, журналисты, журналистика, СМИ



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