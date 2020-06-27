Мирзиёев поздравил журналистов с праздником: к чему призвал их президент

Начиная с 1994 года, ежегодно 27 июня в Узбекистане отмечается День работников печати и средств массовой информации.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил работников печати и средств массовой информации с их профессиональным праздником.

"Дорогие друзья! Искренне рад поздравить всех вас с Днем работников печати и средств массовой информации — 27 июня, выразить вам свое глубокое уважение и наилучшие пожелания. Пользуясь случаем, выражаю вам глубокую благодарность за то, что, несмотря на нынешнюю непростую ситуацию и трудности, возникшие из-за пандемии, вы добросовестно выполняете свой профессиональный долг по доведению до населения оперативной и достоверной информации, всестороннему освещению проводимых в нашей стране демократических реформ", — говорится в публикации на официальном сайте главы государства.

Мирзиёев напомнил, что за последние три года в стране было принято более десяти законодательных актов, направленных на реформирование и совершенствованию информационной сферы. В частности, согласно постановлению "О дальнейших мерах по обеспечению независимости средств массовой информации и развитию деятельности пресс-служб государственных органов и организаций", сформирована новая система.

"За прошедший год в целях обеспечения открытости деятельности государственных органов и организаций пресс-службы многих министерств и ведомств были преобразованы в соответствии с требованиями времени, а в 201 районном и городском хокимияте — сформированы впервые. Для предоставления достоверной информации о происходящих в обществе процессах эти службы организуют пресс-конференции, брифинги, медиатуры, оперативно дают комментарии по актуальным проблемам и событиям, в том числе на своих веб-сайтах, в социальных сетях, мобильных мессенджерах", — отметил президент.

По его словам, в последние годы в стране создано почти 290 частных и ведомственных интернет-изданий, которые распространяют на узбекском, русском и английском языках наряду с другими материалами важнейшую официальную информацию, нормативно-правовые документы.

"Самое главное, отечественные средства массовой информации, всесторонне анализируя происходящие в стране масштабные процессы обновления, обращают внимание государственных ведомств и общественности на социальные проблемы и недостатки на местах", — считает Мирзиёев.

Однако наряду с успехами бывают недочеты и упущения, отметил он.

"Когда речь идет об этом, следует признать, что раскрытие жестких требований и важнейших тенденций современности, критический анализ, смелое вынесение на обсуждение общественности волнующих людей тем и проблем все еще не стали доминирующими в национальном медиа-пространстве. К сожалению, в большинстве средств массовой информации преобладают материалы, не имеющие высокого социального значения, в духе отчетности и высокопарности. Еще один важный вопрос: общественность беспокоит низкий уровень знаний и профессионализма, культуры дискуссии у некоторых наших журналистов и блогеров", — заявил узбекский лидер.

В связи с этим основной задачей, по его словам, является "глубокое изучение и устранение таких недостатков, переход от количественных к качественным показателям в сфере средств массовой информации, повышение эффективности их работы".

Строя правовое демократическое государство, необходимо следовать признанным во всем мире, незыблемым требованиям и критериям журналистики, главнейшие из которых — объективность и достоверность, отметил Мирзиёев.

"Любой, кто действует в информационном поле — будь то журналист или блогер, обязан соблюдать эти правила", — заявил он.

Особое внимание должно уделяться тому, что будущие журналисты "обладали глубокими знаниями и профессиональным мастерством, имели активную гражданскую позицию, владели наряду с родным иностранными языками, информационно-коммуникационными технологиями".

"Эта работа будет еще более эффективной, если при подготовке таких высокопрофессиональных кадров мы будем опираться на богатое духовное наследие нашего народа. Особенно большое значение имеет наследие джадидов, в том числе национальная школа журналистики выдающегося ученого и публициста Махмудходжи Бехбуди, 145-летний юбилей которого широко отмечается в нынешнем году, — отметил президент. — В связи с этим предлагаю учредить стипендию имени Махмудходжи Бехбуди для студентов Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, что послужит воспитанию молодежи в духе национальной идеи".

Кроме того, следует глубоко изучать опыт ведущих медиакомпаний мира в области подготовки и работы с кадрами, расширять обмен опытом с зарубежными журналистами, международное сотрудничество в этой сфере, считает глава государства.

В завершение он пожелал работникам печати и средств массовой информации и их семьям крепкого здоровья, новых успехов, счастья и благополучия.