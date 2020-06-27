Узбекистан поддерживает усилия Гутерриша по реформированию ООН — президент

В Национальном центре РУз по правам человека рассказали, как прошел форум, посвященный сотрудничеству страны и ООН в достижении Целей устойчивого развития.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Узбекистан полностью поддерживает усилия генсекретаря ООН Антониу Гутерриша по реформированию Организации в соответствии с требованиями времени, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев в послании, адресованном участникам Международного форума, посвященного сотрудничеству Узбекистана и ООН в достижении Целей устойчивого развития.

Мероприятие прошло 26 июня в формате видеоконференции. Организаторами выступили Министерство иностранных дел Узбекистана, Национальный центр РУз по правам человека (НЦПЧ), Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса, Представительство ООН в Узбекистане. Всего в веб-форуме приняли участие около 150 человек.

"Узбекистан полностью поддерживает усилия генерального секретаря Антониу Гутерриша по реформированию ООН в соответствии с требованиями времени. Сегодня перед Организацией стоят актуальные задачи, имеющие важнейшее значение для всего человечества. Это — урегулирование конфликтов, борьба с международным терроризмом и экстремизмом, преодоление последствий изменения климата, противодействие распространению эпидемий и пандемий, обеспечение устойчивого социально-экономического развития", — заявил Мирзиёев. Его послание цитирует пресс-служба НЦПЧ.

Заместитель генсекретаря ООН и специальный советник по подготовке к празднованию 75-летней годовщины со дня создания Организации Фабрицио Хохшильд в ходе форума обратил внимание на то, что Узбекистан, начиная с 1992 года, избрал свой собственный путь в качестве полноправного члена ООН.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в своем выступлении отметил, что инициативы, выдвинутые Узбекистаном с высокой трибуны ООН, нашли полную поддержку со стороны мирового сообщества и вносят весомый практический вклад в укрепление глобального режима нераспространения, обеспечение всеобщего мира, стабильности, устойчивого развития и региональной солидарности.

"Благодаря ООН мы имеем возможность консолидировать усилия в решении наиболее острых задач, затрагивающих интересы как всего человечества, так и отдельных регионов и наций", — подчеркнул глава МИД.

По его словам, за последние три года взаимодействие Узбекистана с ООН значительно активизировалось, во многом благодаря налаженному регулярному диалогу на высшем уровне, в рамках которого состоялись три встречи президента Шавката Мирзиёева с генсекретарем Организации Антонио Гутерришем.