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Сотрудник лаборатории

Коронавирус в Узбекистане: главное на 27 июня

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (617)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200627/14431019/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-27-iyunya.html

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране достигло 7 551.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Новые случаи COVID-19

Министерство здравоохранения в субботу сообщило о выявлении инфекции у 124 человек. Пятьдесят пять новых случаев зафиксировали среди граждан, находящихся в карантинном центре, 30 — в Ташкенте, один — в Ташкентской области, 26 — в Сурхандарьинской области, семь — в Сырдарьинской, три — в Бухарской и еще два — в Каракалпакстане.

Общее число случаев достигло 7 551.

Динамика выздоровлений

Число тех, кто смог победить болезнь, увеличилось в стране до 5 063 (плюс 25). На лечении остаются 2 468 пациентов, из них 20 находятся в тяжелом, восемь — в крайне тяжелом состоянии.

Международные регулярные авиарейсы пока под запретом

В Министерстве транспорта Узбекистана отреагировали на распространившиеся в СМИ и социальных сетях сообщения о том, что ряд иностранных авиакомпаний возобновит регулярные рейсы в республику с 1 июля 2020 года и уже, якобы, стартовали продажи билетов.

© Sputnik / Максим Блинов
В Минтрансе разъяснили ситуацию с международными авиарейсами
Работа по возобновлению международного авиасообщения еще не завершена, заявили в Минтрансе. Администрациям иностранных авиакомпаний направлены ноты, в которых говорится, что выполнять регулярные рейсы в Узбекистан пока не разрешено.

"Мы убедительно просим пассажиров не покупать авиабилеты, — говорится в сообщении министерства. — До возобновления регулярных рейсов будут выполняться только чартерные рейсы в соответствии с расписанием, утвержденным Специальной республиканской комиссией".

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения. Скончались свыше 484 тысяч человек.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (617)
Теги:
Минздрав Узбекистана, пандемия, коронавирус, Узбекистан



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