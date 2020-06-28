На развитие Наманганской области выделят свыше 1 трлн сумов

Глава государства провел совещание, на котором проанализировал проводимую в регионе работу по сокращению бедности, трудоустройству выпускников учебных заведений, повышению доходов населения, а также определил актуальные задачи.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев посетил Наманган, где провел совещание с хокимами области и районов, руководителей сфер и отраслей, представителей общественности.

Президент обсудил экономические меры по развитию региона и повышению благосостояния населения.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Намангане

Так, в ходе совещания было отмечено, что для достижения поставленных целей следует, в первую очередь, сделать акцент на поддержке промышленности, малого и среднего бизнеса, ремесленничества и сферы услуг.

"В Намангане накоплен большой опыт в этих сферах. Соответственно, должностным лицам поручено обеспечить занятость более 12 тысяч безработных членов малообеспеченных семей путем развития предпринимательства, вывести эти семьи из бедности до конца года", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

В частности, после возобновления деятельности 600 предпринимателей в сфере торговли и услуг на работу смогут вернуться две тысячи граждан.

По словам главы государства, для Наманганской области разрабатывается программа развития сферы услуг в разрезе районов и городов. На данные проекты власти выделят 180 миллиардов сумов.

Кроме того, 2,3 триллиона сумов направят на обеспечение оборотными средствами предпринимателей, выручка которых снизилась из-за карантина, на развитие семейного предпринимательства в этом году выделят 350 миллиардов сумов.

Отдельно Мирзиёев остановился на поддержке ювелирной промышленности — в Намангане планируется построить современный ювелирный центр, который, как ожидается, в ближайшие два года сможет обеспечить рабочими местами около 4 тысяч человек. Как было отмечено на заседании, в этом центр "безработная молодежь будет осваивать ювелирное ремесло по принципу "наставник-ученик".

Еще одним перспективным направлением президент назвал текстильное производство. По его словам, сегодня известные европейские бренды обращают все большее внимание на наманганские костюмы. В связи с этим подчеркнута необходимость развивать хлопково-текстильные кластеры, которые также позволят обеспечить граждан работой.

Приоритетными направлениями развития Наманганской области также были названы кролиководство, пчеловодство, животноводство и птицеводство. Так, до конца года в Наманганском районе планируется построить 4806 теплиц и реализовать 84 проекта в сфере животноводства на 386 миллиарда сумов.

"Из-за рубежа будут ввезены и розданы домашним хозяйствам Папского и Чустского районов 13 тысяч голов породистого крупнорогатого скота и столько же голов овец и коз шерстяной породы. Будут запущены новые мощности по переработке 10 тысяч тонн молока и тысячи тонн мяса в год", — отмечалось на заседании.

В ближайшие два года в Чартакском районе планируется освоить 3 тысячи гектаров неиспользуемых земель. На них будут выращиваться сельскохозяйственные культуры, которые хорошо растут в данном климате.

Население Наманганской области

Отдельно Мирзиёев остановился на динамике роста населения в регионе.

По его словам, количество граждан, проживающих в области, с каждым годом увеличивается, что повышает нагрузку на социально-экономическую инфраструктуру и усложняет управление регионом.

В связи с этим президент предложил восстановить Давлатабадский район в составе Намангана.

"Жители Намангана — трудолюбивые, активные, образованные — достойны хорошей жизни. Для ее обеспечения государство задействует все возможности", — заключил Мирзиёев.