Университету AKFA хотят выделить 30 га земли в Кибрайском районе

Данная территория находится на балансе ООО Manzarali Bog’dorchilik va Gulchilik при хокимияте Ташкента. Объекты на указанной площади планируется снести, а саженцы деревьев пересадить в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Международному университету AKFA планируется передать почти 30 гектаров земельной площади в махалле "Парвоз" Кибрайского района Ташобласти.

Об этом говорится в соответствующем проекте постановления президента.

На данной территории планируется построить новые учебно-практические здания, кампусы, строительные сооружения, лаборатории, а также современный медицинский комплекс для практических занятий студентов.

На это будет выделено 580 миллиардов сумов. Деньги пойдут в том числе на открытие новых образовательных направлений.

Напомним, что создание в Ташкенте университета AKFA было утверждено правительством в феврале 2019 года. В университете будут на платной основе готовить специалистов в сфере фундаментальных, медицинских, точных и гуманитарных наук.

Образовательный процесс будет осуществляться на английском языке в сотрудничестве с зарубежными вузами.

С одним из них — корейским университетом Гачон — соглашение уже достигнуто.

Кроме того, вуз заключил соглашения с Сеульским национальным университетом Республики Корея и Нагойским университетом Японии об организации новых направлений обучения в фармацевтике, профессиональной подготовке к медсестринству, радиологии и стоматологии.

Университет активно ведет переговоры и с европейскими партнерами. Так, планируется достичь соглашения о сотрудничестве с рядом вузов Германии по организации факультетов по техническим направлениям, в том числе с Бременским университетом, Рейнско-Вестфальским техническим университетом и Берлинским университетом имени Штайнбайса.