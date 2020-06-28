Шавкат Мирзиёев посетил отреставрированный ж/д вокзал в Намангане — фото

Вокзал станет важным узлом новой кольцевой линии скоростных электропоездов, которая свяжет города Ферганской долины, а также укрепит транспортные связи между городами долины и другими регионами страны.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Рабочая поездка главы республики Шавката Мирзиёева в Наманганскую область выдалась насыщенной: президент посетил Папский район и ознакомился с деятельностью плодоовощного кластера "Нуран уз".

Кроме того, глава государства изучил проект строительства комплекса теплиц на территории массива "Баланд адир" в Чартакском районе и проанализировал деятельность действующего в Учкурганском районе предприятия "DB Group Eco" по выращиванию редких пород рыб на реке Нарын.

Мирзиёев также не оставил без внимания проекты, реализуемые в малой промышленной зоне "Юксалиш" в Намангане, и ознакомился с работой, проводимой в сходе граждан махалли "Орзу" на основе концепции "Благоустроенная и безопасная махалла".

Далее глава государства отправился в парк культуры и отдыха "Афсоналар водийси", который в скором времени будет полностью введен в эксплуатацию и сможет сможет обслуживать 600 тысяч гостей в год.

Затем Мирзиёев провел совещание с хокимами области и районов, руководителей сфер и отраслей, представителей общественности. Участники конференции обсуждали вопросы экономического развития Наманганской области и повышения уровня благосостояния населения.

Последним местом, которое посетил глава государства, стал городской железнодорожный вокзал, где ранее завершились строительно-реконструкционные работы.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с железнодорожным вокзалом Намангана Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев ознакомился с железнодорожным вокзалом Намангана Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев ознакомился с железнодорожным вокзалом Намангана Пресс-служба президента Узбекистана 1 / 3 Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с железнодорожным вокзалом Намангана

Общая стоимость работ по реконструкции составила 24 миллиарда сумов. Деньги были выделены из средств акционерного общества "Узбекистон темир йуллари" и Национального банка ВЭД.

На территории вокзала имеются залы ожидания, буфет, медицинский пункт, комната матери и ребенка, справочный центр, библиотека, магазин сувениров, газетный киоск и комната временного хранения. Кроме того, для гостей, желающих отдохнуть, построена трехэтажная гостиница, рассчитанная на 30 мест.

Как отмечает пресс-служба президента, обновленный вокзал получил возможность обслуживать одновременно 250 пассажиров, а его пропускная способность выросла до 2,5 тысячи пассажиров в сутки.

Вокзал, как ожидается, станет важным узлом новой кольцевой линии скоростных электропоездов, которая свяжет города Ферганской долины, а также укрепит транспортные связи между городами долины и другими регионами Узбекистана.