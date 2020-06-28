Искусство плетения ковров вручную — как его будут развивать в Узбекистане

Власти намерены предоставить субсидии хозяйствам по выращиванию овец породы "меринос" и коз породы "ангор". Кроме того, всем мастерам предоставят компенсации расходов на приобретение оборудования для ковроткачества.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В Узбекистане уделят внимание развитию отрасли ручного ковроткачества. Речь идет о субсидиях и компенсациях для мастеров и предприятий, занимающихся данным видом искусства.

Все эти меры перечислены в соответствующем постановлении президента, сообщает Министерство юстиции.

Согласно документу, с 1 января 2021 года за счет средств Государственного бюджета хозяйствам, производящим животноводческую продукцию, будут выделяться субсидии в размере двух тысяч сумов за каждый килограмм шерсти овец породы "меринос" и коз породы "ангор".

Отвечать за это будет Агентство "Узбекчорванасл".

Кроме того, инициаторам проектов по выпасу овец породы "меринос" и коз породы "ангор", переработке и покраске шерсти, а также ручному ковроткачеству, одновременно с компенсаций будет также предоставлено поручительство.

Еще одна важная новость для мастеров, занимающихся плетением ковров и шелка вручную в составе Ассоциации "Узбекипаксаноат": начиная с 15 июля этого года, данной категории лиц будут выделены субсидии на покрытие расходов, связанных с приобретением ковроткацких и шелкоткацких станков – в 10-кратном размере БРВ (2,23 миллиона сумов) за каждый станок.

"При экспорте ковров ручной работы применяется механизм предоставления субсидий для компенсации до 50% расходов по транспортировке автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом", — поясняет Минюст.

Из постановления также следует, что в Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях хозяйствам по выращиванию овец породы "меринос" и коз породы "ангор" выделят пастбищные земельные площади.

До 1 января 2021 года будет организовано первичное семеноводство засухоустойчивых кормовых культур для предгорных пастбищ.

Меры по популяризации ковровой продукции

Создать произведение искусства мало, важно еще найти того, кто его оценит и захочет приобрести.

Так, власти разработали ряд мер, среди которых – проведение Международного фестиваля восточных ковров ручной работы (Hand-made Oriental Carpets). Мероприятие планируется организовывать раз в два года (начиная с 2021-го) в Ташкенте.

Кроме того, до конца этого года на территории объектов культурного наследия, посещаемых туристами в Самарканде, Бухаре, Хиве и Шахрисабзе, будут организованы торгово-выставочные ряды (магазины) ковров ручной работы.

Еще одной мерой станет разработка специального мобильного приложения ("The history of carpet"), где каждый желающий сможет изучить историю ковров. Для этого необходимо будет отсканировать QR-коды, в которых будут содержаться сведения о процессе изготовления каждого ковра, женщинах-вышивальщицах, условиях их труда и другая интересная информация.