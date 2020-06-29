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Урок химии

Узбекские школьники примут участие в Менделеевской олимпиаде по химии

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200629/14437723/Uzbekskie-shkolniki-primut-uchastie-v-Mendeleevskoy-olimpiade-po-khimii.html

Международная Менделеевская олимпиада признана в мире одним из самых значимых соревнований среди учащихся.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. 13 июля стартует 54-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии.

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В этом году из-за пандемии COVID-19 конкурс пройдет в онлайн-формате. Есть и другая особенность, продиктованная обстановкой в мире: в этот раз участникам предстоит пройти только два теоретических тура.

Об этом сообщил председатель оргкомитета олимпиады, декан химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Степан Калмыков.

В интеллектуальном турнире примут участие школьники из более чем 20 стран, в том числе Узбекистана.

Международная Менделеевская олимпиада считается одной из самых значимых соревнований среди учащихся.

Задания для ребят составлялись около полугода. Все они рассчитаны на прекрасное владение химией в рамках школьной программы.

Изначально олимпиада должна была пройти в Будапеште в конце апреля. Это должно было стать знаменательным событием, поскольку никогда ранее турнир не проводился за пределами стран бывшего Советского Союза. Однако пандемия внесла свои коррективы.

Теги:
Образование, химия, школьники, олимпиада



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