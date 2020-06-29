Муфтий Узбекистана встретился с жителями кыргызского села Чечме

В конце мая на узбекско-кыргызской границе произошел локальный конфликт между жителями Сохского района Ферганской области РУз и Кадамжайского района Баткенской области КР.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Председатель Комитета по делам религий при Кабмине Узбекистана Абдугофур Ахмедов 25-26 июня встретился с директором Государственной комиссии по делам религий Кыргызстана Зайырбеком Эргешовым в Баткенской области КР и Ферганской области РУз.

В мероприятиях также приняли участие глава Управления мусульман Узбекистана (УМУ) муфтий Усманхон хазрат Алимов и глава Духовного управления мусульман Кыргызстана муфтий Максатбек ажы Токтомушев.

Как рассказали в пресс-службе УМУ, был проведен семинар "На самом деле верующие братья", посвященный вопросам укрепления добрососедских отношений, согласия и толерантности между представителями госорганов, гражданского общества и духовенства двух стран.

Кроме того, члены узбекской делегации провели встречу с жителями села Чечме Кадамжайского района Баткенской области КР, а члены кыргызской делегации — с жителями Сохского района Ферганской области РУз.

Напомним, 31 мая на узбекско-кыргызской границе произошел локальный конфликт между жителями Сохского района Ферганской области РУз и Кадамжайского района Баткенской области КР, в результате которого пострадали 187 узбекистанцев и 25 кыргызстанцев.

Первого июня район посетил премьер-министр РУз Абдулла Арипов. Там он встретился с исполняющим обязанности главы правительства КР Кубатбеком Бороновым и пообщался с местными жителями.

Приграничный конфликт также обсудили по телефону президенты двух стран Шавкат Мирзиёев и Сооронбай Жээнбеков. Главы государств подчеркнули важность принятия исчерпывающих мер в целях недопущения повторения подобной ситуации.

Позднее Жээнбеков выразил уверенность, что Узбекистан и Кыргызстан со временем решат все имеющиеся проблемы.