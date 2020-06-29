В Узбекистане ожидается жара до +37, но возможны дожди — прогноз погоды

В Узгидромете отмечают: обычно летом устанавливается знойная погода, однако "природа вносит свои коррективы в летние процессы".

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Период с 25 июня до 5 августа в Узбекистане по традиции называют "чилля". В эти 40 дней территория не только республики, но и всей Средней Азии находится под воздействием масс тропического воздуха с высокой температурой, пониженным давлением и низкой влажностью.

В итоге погода в середине лета в данном регионе обычно бывает сухой и жаркой.

Однако в этом году синоптики зафиксировали некоторые изменения.

В частности, по данным Узгидромета, уже спустя пару дней после начала в Узбекистане периода "чилля" на территорию республики пришел прохладный и влажный воздух с Поволжья. Местами были дожди, грозы и сильные порывы ветра.

Теперь же температура снова начала расти до +30-33 градусов.

Завтра температура воздуха сохранится в пределах +30-35 градусов, ожидается облачность, в предгорных и горных районах местами возможны кратковременные дожди и грозы.

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К середине недели воздух прогреется до +32-37 градусов, а ближе к концу ожидается вновь небольшое похолодание до +30-35 градусов.

В отдельных районах республики возможны усиления порывов ветра до 15-20 метров в секунду.