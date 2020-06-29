В Ташкентском зоопарке прокомментировали видео с медведем в вольере без воды

Сотрудники напомнили, что в природе лисы и волки — быстрые хищники, ведущие активный образ жизни, и упитанными они просто не бывают.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. На странице Ташкентского зоопарке в социальной сети появился подробный комментарий видеоролика, на котором медведь мучается от жажды, находясь в вольере.

На кадрах, снятых несколько недель назад, взрослый медведь жадно пьет воду, которую льет из бутылки один из посетителей. Этот ролик быстро распространился в социальной сети, пользователи возмутились состоянием косолапого и отсутствием чашки с водой внутри вольера.

Специалисты зоопарка опровергли эти домыслы, уверив, что поилка медведя всегда полна, она находится в закрытом помещении, чтобы избежать нагрева во время жары, и животное имеет к ней доступ.

"Пил он воду посетителя просто из любопытства, потому что наши мишки очень легко идут на контакт с посетителями", - отметили в зоопарке.

Также работники зверинца ответили, почему на опубликованных кадрах лисы серые и худые, а у волков торчат ребра. По словам специалистов, скорее всего, видео было сделано в период линьки, когда шерсть животного теряет цвет, становится редкой и неприглядной, а сами обитатели зоопарка кажутся истощенными.

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Также в зоопарке напомнили, что в природе лисы и волки — быстрые хищники, ведущие активный образ жизни, и упитанными они просто не бывают.

Напомним, в конце прошлого года стало известно о том, что Ташкентский зоопарк переходит в доверительное управление частной компании.

"В целях рационального использования государственных денег, сокращения присутствия государства в экономике и обновления зоопарка, ГП "Ташкентский зоопарк" реорганизуется в ООО "Ташкентский зоопарк" и передается в управление OOO Wildlife Care," - было сказано в соответствующем постановлении Кабмина.

Компания взяла на себя ряд инвестиционных обязательств: вложить в течение следующих пять лет $5 млн, построить новые вольеры и реконструировать старые, увеличить разнообразие животных, организовать центр реабилитации для животных и центр повышения квалификации для сотрудников, внедрить технологии.