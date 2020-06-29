В Ташкенте обсудили стратегию стабильности города

Целью встречи является обсуждение прогресса в реализации технического сотрудничества с момента начала работы в феврале этого года.

ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. В хокимияте города Ташкента прошла видеоконференция на тему "Рекомендации по стратегии стабильности города Ташкента", сообщает хокимият.

В онлайн-встрече приняли участие заместитель хокима города Ташкента Даврон Хидоятов, руководитель проекта и старший экономист по инфраструктуре Всемирного банка Аксель Браймлер, представители международных компаний Ove Arup & Partners International Ltd., Deltares, IKS, а также ответственные сотрудники хокимията.

Заместитель хокима города Ташкента Даврон Хидоятов сообщил, что целью встречи является обсуждение прогресса в реализации технического сотрудничества с момента начала работы в феврале этого года, в том числе в отношении предоставления предварительных результатов диагностики различных стрессов, которым подвергается Ташкент.

Встреча также стала удобной возможностью подтвердить некоторые результаты диагностики и обсудить предлагаемые последующие шаги и работу в свете пандемии COVID-19.

Руководитель проекта и старший экономист по инфраструктуре Всемирного банка Аксель Браймлер сообщил, что, несмотря на нынешние условия глобальной пандемии, работы в рамках взаимного сотрудничества стабильно продвигаются, а намеченные планы своевременно выполняются.

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Директор компании Ove Arup & Partners International Ltd. доктор Мэтью Фри ознакомил участников с презентацией, посвящённой проделанной работе, ставшей результатом командных усилий компаний Ove Arup & Partners International Ltd., Deltares, IKS под руководством Всемирного банка. Доктор Фри расссказал участникам конференции об этапах проекта и сообщил, что первый этап — то есть первые результаты диагностики — уже подошел к концу. Следующие этапы включают диагностику стабильности, рекомендации по стабильности, стратегию действий и инвестиционные планы, которые предусмотрено полностью завершить к концу 2020 года.

В конце встречи Даврон Хидоятов выразил благодарность партнерам за организованную конференцию и отметил, что уже выполнен большой объем работ, еще многое предстоит сделать в будущем и, вместе с тем, необходимо досконально изучить предоставленные сведения.