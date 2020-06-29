Столичная система теплоснабжения перейдет в ведение французской компании

В среднесрочной перспективе общая эффективность системы теплоснабжения повысится на 50 процентов, охват потребителей – на 15 процентов.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Правительство республики определило задачи по повышению энергоэффективности во всех секторах экономики путем модернизации существующих производственных мощностей. Реконструкция сетей централизованного теплоснабжения по всей стране является одним из ключевых направлений этой программы. Об этом сообщили в Агентстве по развитию государственно-частного партнерства.

Несколько дней назад частный инициатор направил в столичный хокимият инициативное предложение, включающее концепцию проекта по долгосрочной эксплуатации, техническому обслуживанию и модернизации сети централизованного теплоснабжения города Ташкента на условиях ГЧП. Концепции проекта была одобрена и утверждена Кабмином.

В Агентстве по развитию государственно-частного партнерства сообщили, что французская компания Veolia получит в управление систему теплоснабжения столицы на 30 лет. Стоимость модернизации системы составит почти 1,4 миллиарда евро.

Согласно проекту модернизации, в среднесрочной перспективе общая эффективность системы теплоснабжения повысится на 50 процентов, охват потребителей – на 15 процентов.

Напомним, в конце января нынешнего года заместитель хокима Ташкента Бахтиёр Рахманкулов встречался с представителями корейской компании CMENTECH CO. LTD. и консультантами Азиатского банка развития.

Тогда на встрече обсудили участие в проекте ГЧП по модернизации и усовершенствованию систем теплоснабжения столицы, предлагаемом компанией CMENTECH CO. LTD.