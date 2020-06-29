В Узбекистане примут пять новых кодексов - подробности

В новых редакциях будут приняты Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный, Гражданский, Трудовой и Жилищный кодексы.

ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. В Узбекистане планируют принять пять новых кодексов, сообщает Norma.uz со ссылкой на дорожную карту о реализации Национальной стратегии по правам человека.

Планируется разработка:

– К 1 августа 2020 года завершить разработку Кодекса о негосударственных некоммерческих организациях, в котором закрепят право граждан на объединение в ННО и способы реализации этого права, а также порядок создания, регистрации, функционирования и упразднения ННО;

– Экологического кодекса, разработка и принятие которого также предусмотрены Концепцией охраны окружающей среды до 2030 года. Акцент сделают на парламентском и общественном контроле, статусе граждан и общественных объединений, экологическом контроле, мониторинге и экспертизе, а также пропишут правила пользования растительным и животным миром. Работу планируется завершить до 1 октября 2020 года;

– Кодекса здравоохранения, закрепляющего основы госрегулирования и механизмы межведомственного взаимодействия в сфере, финансирование системы здравоохранения, организацию санитарно-эпидемиологического надзора, а также норму научной и образовательной деятельности в здравоохранении. Срок – до 1 декабря 2020 года. К слову, кодекс также фигурирует в Концепции развития системы здравоохранения на 2019–2025 годы;

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– Предпринимательского кодекса, который обеспечит полную кодификацию законодательства по вопросам бизнеса. Ожидается кардинальный пересмотр антимонопольного регулирования, усиление гарантий свободы предпринимательства и ответственности чиновников за вмешательство, ограничение или прекращение деятельности бизнес-субъектов, причиненный им ущерб. Будет расширен общественный контроль в сфере защиты прав и законных интересов предпринимателей. Работа над проектом займет полтора года и должна завершиться к 20 января 2022 года;

– Информационного кодекса, обобщающего законы страны об информационной безопасности. В нем закрепят основные направления развития медиапространства: свобода прав человека, кибербезопасность, соблюдение медийной культуры и онлайн-гигиены. Проект также должны разработать к январю 2022 года.

В новых редакциях будут приняты Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный, Гражданский, Трудовой и Жилищный кодексы.