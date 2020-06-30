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В ряде районов Ташкента превышена концентрация вредных веществ в воздухе

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200630/14444154/V-ryade-rayonov-Tashkenta-prevyshena-kontsentratsiya-vrednykh-veschestv-v-vozdukhe.html

В Яшнабадском, Мирзо-Улугбекском, Чиланзарском и Мирабадском районах было зафиксировано повышенное содержание диоксида азота.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В воздухе некоторых районов Ташкента зафиксировано превышение концентрации вредных веществ.

Загрязнение производством окружающей среды
© Sputnik / Александр Кондратюк
Стали известны самые загрязненные районы Ташкента

В частности, речь идет о повышенном содержании диоксида азота в воздухе.

По данным Угидромета, превышения ПДК отмечены в Яшнабадском, Мирзо-Улугбекском, Чиланзарском и Мирабадском районах.

Везде, кроме последнего района, зафиксировано по одному случаю, когда концентрация диоксида азота была превышена, в Мирабадском районе было выявлено два таких случая.

"В других районах превышение предельно допустимых концентраций по определяемым веществам не отмечалось", — говорится в сообщении Узгидромета.

Между тем 25 июня и утром следующего дня метеорологические условия в Ташкенте способствовали незначительному рассеиванию загрязняющих веществ в столичном воздухе.

Среднесуточные концентрации не превысили санитарных норм.

Сегодня и завтра утром погодные условия в Ташкенте будут способствовать сохранению вредных веществ в воздухе.

Теги:
экология, Узгидромет, Ташкент



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