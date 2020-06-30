В ряде районов Ташкента превышена концентрация вредных веществ в воздухе

В Яшнабадском, Мирзо-Улугбекском, Чиланзарском и Мирабадском районах было зафиксировано повышенное содержание диоксида азота.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В воздухе некоторых районов Ташкента зафиксировано превышение концентрации вредных веществ.

В частности, речь идет о повышенном содержании диоксида азота в воздухе.

По данным Угидромета, превышения ПДК отмечены в Яшнабадском, Мирзо-Улугбекском, Чиланзарском и Мирабадском районах.

Везде, кроме последнего района, зафиксировано по одному случаю, когда концентрация диоксида азота была превышена, в Мирабадском районе было выявлено два таких случая.

"В других районах превышение предельно допустимых концентраций по определяемым веществам не отмечалось", — говорится в сообщении Узгидромета.

Между тем 25 июня и утром следующего дня метеорологические условия в Ташкенте способствовали незначительному рассеиванию загрязняющих веществ в столичном воздухе.

Среднесуточные концентрации не превысили санитарных норм.

Сегодня и завтра утром погодные условия в Ташкенте будут способствовать сохранению вредных веществ в воздухе.