Президент напомнил молодым людям о том, что страна ждет от них великих дел

В стране растут квоты приема в вузы. В 2016-2017 учебном году этот показатель составлял 58 тысяч студентов, а в текущем – уже 150 тысяч.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил юных узбекистанцев с Днем молодежи, который отмечается в республике 30 июня с 2017 года, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что сегодня почти 227 тысяч молодых предпринимателей и фермеров, искусных ремесленников вносят вклад в развитие национальной экономики. В стране создаются необходимые условия для их всесторонней поддержки.

Говоря об этом, Мирзиёев подчеркнул, что только в рамках программы "Молодежь – наше будущее" на реализацию 7 775 бизнес-проектов молодых предпринимателей выделены кредиты в объеме более 1 триллиона 635 миллиардов сумов, на этой основе создано около 40 тысяч новых рабочих мест.

Сданы в эксплуатацию 27 коворкинг-центров "Молодые предприниматели" и 157 "Трудовых центров молодежи". В них свою предпринимательскую деятельность уже начали более 2 200 юношей и девушек.

Вместе с тем в рамках реализации проекта "Каждому молодому дехканину – надел земли" во всех регионах 65 тысячам молодых земледельцев выделено более 54 232 гектара земель.

В результате предпринятых мер за последние три года работой были обеспечены около 560 200 молодых граждан.

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В нынешнем году пандемия коронавирусной инфекции, а также стихийные и техногенные бедствия в Бухарской и Сырдарьинской областях стали серьезным испытанием для народа, в том числе и для молодежи. В этих непростых условиях тысячи юношей и девушек проявили настоящее мужество и стойкость, показав пример всем своим сверстникам.

Особого внимания, подчеркнул президент, заслуживает то, что большинство участников организованного в стране общенационального движения "Доброта и поддержка" – это молодежь, и в его рамках на добровольной основе продолжают активно работать 4 500 членов Союза молодежи Узбекистана.

В целях оказания помощи и поддержки пострадавшим от наводнения в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища был организован гуманитарный караван Союза молодежи. Населению доставлены одежда, средства санитарии и продукты питания, а также в большом количестве учебные принадлежности, спортивный инвентарь, художественная литература.

Шавкат Мирзиёев поблагодарил всех молодых людей Узбекистана, в том числе военнослужащих, врачей, строителей, предпринимателей, представителей науки, культуры и спорта, активистов Союза молодежи, за то, что в тяжелые дни испытаний они действительно стали опорой и поддержкой для народа.

Президент отметил: налажена деятельность специализированных школ, носящих имена великих ученых и мыслителей, Академии молодежи при Министерстве инновационного развития, "Фабрики проектов" в Фергане, последовательно реализуются программы по созданию президентских и творческих школ.

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Для поддержки талантливой молодежи начато создание в каждом регионе молодежных технопарков. Объявлен конкурс прикладных и инновационных проектов "Молодые ученые", общая стоимость которых превышает 30 миллиардов сумов.

В период карантина более 6 миллионам школьников, 468 тысячам студентов было обеспечено своевременное и качественное обучение в соответствии с учебными программами. В рамках проекта Оnline-maktab организовано свыше 4 тысяч телезанятий по 17 предметам. К этому процессу были привлечены высококвалифицированные преподаватели, мастер-классы проводили зарубежные специалисты. Уроки сопровождались разъяснениями сурдопедагогов.

Этот опыт Узбекистана получил признание таких международных организаций, как ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Всемирный банк.

Президент также рассказал о коренных реформах в отечественной системе высшего образования. За последние три года количество вузов увеличилось на 60 процентов и теперь составляет 116. Среди них - филиалы ведущих зарубежных университетов.

В стране растут квоты приема в вузы. В 2016-2017 учебном году этот показатель составлял 58 тысяч студентов, а в текущем – уже 150 тысяч. Это означает, что 25 процентов выпускников школ нынешнего года получат возможность продолжить образование в высших учебных заведениях, тогда как в 2017-м данный показатель был всего 9 процентов.

В центре внимания остается вопрос поддержки молодых семей, являющихся важным фактором сохранения генофонда нации. В последние три года 2 668 молодым семьям оплачен первоначальный взнос для приобретения жилья с условием его беспроцентной выплаты в течение 20 лет, на это в общей сложности был направлен 121 миллиард 244 миллиона сумов.

Во всех областях и районах, городах и селах возводятся новые образовательные учреждения, объекты культуры и искусства, спортивные сооружения, предназначенные прежде всего для молодежи.

"Дорогие юноши и девушки, никогда не забывайте о том, что наш народ, наша Родина ждут от вас великих дел", - обратился Мирзиёев к молодым людям.

Самое большое счастье в мире, добавил глава государства, полностью оправдать высокое доверие, быть его достойным.