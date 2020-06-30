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ФСБ РФ предотвратила теракт во Владикавказе

ФСБ России предотвратила теракт во Владикавказе — его готовил сторонник ИГ*

ФСБ РФ
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200630/14445065/FSB-Rossii-predotvratila-terakt-vo-Vladikavkaze--ego-gotovil-storonnik-IG.html

Силовики задержали мужчину 1990 года рождения, готовившего атаку у одного из административных зданий, после чего собирался уехать на Ближний Восток.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в столице Северной Осетии, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Предотвращен террористический акт в городе Владикавказе. Задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий", — говорится в релизе.

После теракта исламист-одиночка планировал уехать на Ближний Восток "для участия в деятельности международной террористической организации ИГИЛ*".

Сотрудник подразделения спецназначения ФСБ России
© Sputnik / Макс Ветров
ФСБ РФ предотвратила теракт в Симферополе
В тайнике у задержанного нашли компоненты самодельного взрывного устройства. Кроме того, у него была обнаружена переписка с боевиками "Исламского государства"*, находящимися за границей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"). Скоро к нему планируется добавить статью о покушении на теракт.

Позднее спецслужба показала видео задержания мужчины. 

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Задержание подозреваемого в терроризме во Владикавказе

В середине июня директор ФСБ Александр Бортников докладывал, что за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация

Теги:
Исламское государство, ИГИЛ, Борьба с терроризмом, Террористы, Владикавказ, Россия, ФСБ



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