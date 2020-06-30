ФСБ России предотвратила теракт во Владикавказе — его готовил сторонник ИГ*

Силовики задержали мужчину 1990 года рождения, готовившего атаку у одного из административных зданий, после чего собирался уехать на Ближний Восток.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в столице Северной Осетии, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Предотвращен террористический акт в городе Владикавказе. Задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий", — говорится в релизе.

После теракта исламист-одиночка планировал уехать на Ближний Восток "для участия в деятельности международной террористической организации ИГИЛ*".

В тайнике у задержанного нашли компоненты самодельного взрывного устройства. Кроме того, у него была обнаружена переписка с боевиками "Исламского государства"*, находящимися за границей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"). Скоро к нему планируется добавить статью о покушении на теракт.

Позднее спецслужба показала видео задержания мужчины.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код Задержание подозреваемого в терроризме во Владикавказе

В середине июня директор ФСБ Александр Бортников докладывал, что за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация