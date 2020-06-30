ФСБ России предотвратила теракт во Владикавказе — его готовил сторонник ИГ*

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в столице Северной Осетии, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Предотвращен террористический акт в городе Владикавказе. Задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий", — говорится в релизе.
После теракта исламист-одиночка планировал уехать на Ближний Восток "для участия в деятельности международной террористической организации ИГИЛ*".
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"). Скоро к нему планируется добавить статью о покушении на теракт.
Позднее спецслужба показала видео задержания мужчины.
В середине июня директор ФСБ Александр Бортников докладывал, что за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов.
* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация