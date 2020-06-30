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В Гулистане открылся филиал Технологического парка

В Гулистане открылся филиал Технологического парка

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Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200630/14448817/V-Gulistane-otkrylsya-filial-Tekhnologicheskogo-parka.html

Общая территория Гулистанского филиала Технологического парка программных продуктов и информационных технологий составляет 0,63 гектара. Двухэтажное здание общей площадью 1 800 квадратных метров рассчитано на создание более 100 рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. В Гулистане Сырдарьинской области открылся филиал Технологического парка программных продуктов и информационных технологий, сообщает пресс-служба.

Гулистанский филиал Технологического парка программных продуктов и информационных технологий был организован в соответствии важными и актуальными задачами, обозначенными президентом в послании парламенту, а также в целях исполнения задач Государственной программы в Год развития науки, просвещения и цифровой экономики.

"В технопарке созданы все условия для местной молодежи, предпринимателей, граждан, желающих изучить новые специальности. В частности, организованы коворкинг-центр, учебные аудитории, бизнес-инкубатор, комната киберспорта", - говорится в информации.

Общая территория Гулистанского филиала Технологического парка программных продуктов и информационных технологий составляет 0,63 гектара. Двухэтажное здание общей площадью 1 800 квадратных метров рассчитано на создание более 100 рабочих мест и размещение более 15 предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере ИКТ.

В Гулистане открылся филиал Технологического парка
MITC
В Гулистане открылся филиал Технологического парка

В филиале была создана необходимая инфраструктура, в том числе высокоскоростной Интернет, современные лаборатории, коворкинг-центр, офисные площади. Резидентам будет оказываться маркетинговая, юридическая и консультативная помощь.

Теги:
Гулистан, Узбекистан, Узбекистан, IT-технологии, технологии



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