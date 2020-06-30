В Джизаке скончалась женщина с коронавирусом

У 70-летней женщины имелись хронические заболевания. В течение последних 10 лет пациентка проходила лечение от ишемической болезни сердца, стенокардии, бронхита и общей сердечной недостаточности, а также у нее был выявлен остеохондроз шейного отдела позвоночника.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. В Джизакской области от коронавирусной инфекции скончалась 70-летняя женщина, сообщили в Министерстве здравоохранения.

С подозрением на коронавирус пациентка была помещена на карантин 20 июня текущего года, а уже 23 июня ее перевели в отделение интенсивной терапии Джизакской областной инфекционной больницы. Ей был поставлен диагноз: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, хронический бронхит и сердечная недостаточность, а также остеохондроз шейного отдела позвоночника.

В течение последних 10 лет пациентка проходила лечение от имеющихся у нее заболеваний. Квалифицированные врачи медицинских учреждений ежедневно вели полный контроль за больной и проводили консилиум.

Однако в последние дни состояние женщины ухудшилось из-за дыхательной, сердечной и легочной недостаточности, и ее перевели в реанимацию. Несмотря на все усилия медиков, пациентка умерла от острого инфаркта миокарда, сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

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Как сообщалось ранее, от коронавируса скончался ее супруг в возрасте 72 лет.

По последним данным, с момента начала пандемии COVID-19 в Узбекистане выявлено 8 385 случаев заболевания, выздоровели 5 569 граждан, на лечении находятся — 2 791.