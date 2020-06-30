22:26 30 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.97
  • EUR11411.48
  • USD10173.38
Поиск

Коронавирус в Узбекистане: главное на 30 июня

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (623)
152310
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200630/14450769/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-30-iyunya.html

Новые правила посещения магазинов, ТЦ и рынков, а также усиление карантинных мер в Узбекистане. Читайте подробнее - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан подытожила все новости об эпидемиологической обстановке в Узбекистане к этому часу и собрала наиболее важные.

Новые данные по количеству выявленных случаев

Количество граждан, инфицированных коронавирусом в стране, достигло 8385 (+87). Из новых 87 случаев, 72 зарегистрировали у граждан, находящихся в Карантинных центрах (все из-за рубежа), 11 заражений в Ташкенте: 7 из них были в контакте с зараженными, 4 среди населения, а 4 случая выявлены в Ташкентской области: 3 были в контакте с зараженными и 1 среди населения.

Динамика выздоровлений

От коронавирусной инфекции к данному часу в республике полностью излечились 5569 (+73) человек, что составляет 66%. В настоящее время 2791 пациент в Узбекистане проходит лечение в соответствии со стандартами, установленными врачами. 

В Джизаке скончался 24-й пациент с коронавирусом

20 июня жителя Шараф-Рашидовского района поместили на карантин в связи с подозрением на наличие инфекции. 22 июня его госпитализировали в областную инфекционную больницу.

Три дня спустя анализы COVID-19 дали положительный результат.

По информации Минздрава, пациенту было 72 года и болезнь протекала тяжело в том числе из-за имевшихся хронических заболеваний: у него диагностировали ишемическую болезнь сердца, стенокардию, гипертонию, сердечную недостаточность и сахарный диабет.

Как теперь будут проходить свадьбы и поминальные мероприятия

Проводить мероприятия разрешается, но с условием, что в одном дворе собираются не более 30 человек. При том делать это можно только в кругу родственников, проживающих исключительно на территории одного района.

Новые правила распределения пациентов с коронавирусом

В Узбекистане всех граждан, у которых выявлен коронавирус, распределят на три группы в зависимости от степени тяжести заболевания. 

Пациенты будут разделены на следующие категории:

- те, у кого болезнь протекает в легкой форме (бессимптомно);
- те, у кого диагностирована средняя тяжесть заболевания (есть повышенная температура и иные симптомы);
- те, у кого болезнь протекает в тяжелой форме.
Подходы к лечению данных граждан также будут разными.

Ужесточение карантина: что будет с рынками и магазинами

Вещевые рынки и торговые комплексы во всех регионах республики будут закрываться по субботам и воскресеньям для проведения санитарно-дезинфекционных работ. 

В общественных местах и объектах предпринимательской деятельности граждане должны соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.

Использование медицинских масок и перчаток также обязательно. Их будут выдавать бесплатно на входах в супермаркеты и другие крупные торговые объекты.

14-дневный карантин для прибывающих

Теперь граждане, вернувшиеся из-за границы, должны будут провести две недели на карантине в гостиницах.

Список гостиниц был сформирован Государственным комитетом по развитию туризма и Агентством санитарно-эпидемиологического надзора.

Почему в Бухаре на фоне карантина выросли цены на такси

Жители Бухары недовольны ценами на услуги такси, которые резко выросли после карантина. Абсолютное большинство респондентов в завышении цен винит самих таксистов.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 10,3 миллиона, скончались 506 тысячи человек, выздоровели — более 5,24 миллиона. Также сегодня ВОЗ объявила, что распространение COVID-19 ускоряется, несмотря на успехи в борьбе с пандемией в ряде стран.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (623)
Теги:
Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Жара +40, зной и духота: как Европа переживает аномальное лето
Путин с Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом
Символ общей памяти: Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом
Новые формы обучения выпускников школ
Куда пойти учиться: МНО предлагает новые формы обучения

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться