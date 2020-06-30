Коронавирус в Узбекистане: главное на 30 июня

Новые правила посещения магазинов, ТЦ и рынков, а также усиление карантинных мер в Узбекистане. Читайте подробнее - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан подытожила все новости об эпидемиологической обстановке в Узбекистане к этому часу и собрала наиболее важные.

Новые данные по количеству выявленных случаев

Количество граждан, инфицированных коронавирусом в стране, достигло 8385 (+87). Из новых 87 случаев, 72 зарегистрировали у граждан, находящихся в Карантинных центрах (все из-за рубежа), 11 заражений в Ташкенте: 7 из них были в контакте с зараженными, 4 среди населения, а 4 случая выявлены в Ташкентской области: 3 были в контакте с зараженными и 1 среди населения.

Динамика выздоровлений

От коронавирусной инфекции к данному часу в республике полностью излечились 5569 (+73) человек, что составляет 66%. В настоящее время 2791 пациент в Узбекистане проходит лечение в соответствии со стандартами, установленными врачами.

В Джизаке скончался 24-й пациент с коронавирусом

20 июня жителя Шараф-Рашидовского района поместили на карантин в связи с подозрением на наличие инфекции. 22 июня его госпитализировали в областную инфекционную больницу.

Три дня спустя анализы COVID-19 дали положительный результат.

По информации Минздрава, пациенту было 72 года и болезнь протекала тяжело в том числе из-за имевшихся хронических заболеваний: у него диагностировали ишемическую болезнь сердца, стенокардию, гипертонию, сердечную недостаточность и сахарный диабет.

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Проводить мероприятия разрешается, но с условием, что в одном дворе собираются не более 30 человек. При том делать это можно только в кругу родственников, проживающих исключительно на территории одного района.

Новые правила распределения пациентов с коронавирусом

В Узбекистане всех граждан, у которых выявлен коронавирус, распределят на три группы в зависимости от степени тяжести заболевания.

Пациенты будут разделены на следующие категории:

- те, у кого болезнь протекает в легкой форме (бессимптомно);

- те, у кого диагностирована средняя тяжесть заболевания (есть повышенная температура и иные симптомы);

- те, у кого болезнь протекает в тяжелой форме.

Подходы к лечению данных граждан также будут разными.

Ужесточение карантина: что будет с рынками и магазинами

Вещевые рынки и торговые комплексы во всех регионах республики будут закрываться по субботам и воскресеньям для проведения санитарно-дезинфекционных работ.

В общественных местах и объектах предпринимательской деятельности граждане должны соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.

Использование медицинских масок и перчаток также обязательно. Их будут выдавать бесплатно на входах в супермаркеты и другие крупные торговые объекты.

14-дневный карантин для прибывающих

Теперь граждане, вернувшиеся из-за границы, должны будут провести две недели на карантине в гостиницах.

Список гостиниц был сформирован Государственным комитетом по развитию туризма и Агентством санитарно-эпидемиологического надзора.

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