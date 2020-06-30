"Взлететь в любой момент": российские авиакомпании готовы возобновить рейсы в СНГ

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik, Мария Науменко, Данара Курманова. Россия может возобновить пассажирские авиаперевозки со странами СНГ раньше, чем в другие государства, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Sputnik обратился в российские авиакомпании и выяснил, готовы ли они оперативно возобновить рейсы.
Начнутся ли полеты в июле
"Страны СНГ — это нам близкие международные перелеты. Возможно, мы сможем начать перелеты туда раньше, чем общую международку", — заявил 30 июня министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Руководитель транспортного ведомства не озвучил конкретные даты открытия авиасообщения между странами, однако ранее говорил, что надежда на возобновление международных рейсов в июле "еще жива". Он отметил, что власти будут ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию.
В российских СМИ фигурирует вероятная дата запуска зарубежных рейсов — 15 июля, первыми могут начаться полеты в страны Евразийского экономического союза и СНГ.
Перевозчики ждут решения властей
В авиакомпании S7 Airlines, маршрутная сеть которой до пандемии включала полеты в Казахстан, Узбекистан, Армению, Молдову, Азербайджан, Кыргызстан и Таджикистан, заявили Sputnik, что ожидают решения правительства РФ по открытию границ.
Она отметила, что перевозчик будет ориентироваться на актуальный спрос, исходя из которого будет определена география полетов. На данный момент компания не собирается исключать какие-то международные направления или сокращать количество рейсов.
В пресс-службе Utair также заявили, что все самолеты в рабочем режиме, поэтому "рейсы возобновятся сразу, как только получим разрешение властей СНГ". До пандемии Utair выполняла полеты в Азербайджан, Армению, Беларусь, Таджикистан и Узбекистан.
По данным Росавивации, S7 Airlines и Utair входят в топ-6 лидеров по количеству перевезенных пассажиров на международных и внутренних рейсах. За январь и февраль 2020 года услугами российских перевозчиков (всего в списке агентства 35 авиакомпаний) воспользовались 16,87 миллиона пассажиров. Более 2,6 миллиона приходится на S7 Airlines, среди них 665,3 тысячи человек летали международными рейсами.
Cвыше миллиона пассажиров (внутренние и международные рейсы) обслужила Utair, у Red Wings — 297 тысяч. На момент публикации другие российские авиакомпании не ответили на запросы Sputnik.