Future Skills Camp: простой путь в профессию будущего

WorldSkills Russia запускает новый очно-дистанционный формат обучения Future Skills Camp, в котором могут принять участие молодые профессионалы со всего мира, в том числе и из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Мировая индустрия сейчас переживает настоящую кадровую революцию. Цифровизация целых отраслей требует все больше новых квалифицированных специалистов для высокотехнологичного производства и трансформирующейся экономики. При этом часть рабочих мест, которые не отвечают требованиям времени, сокращаются, а высвободившийся персонал сталкивается с необходимостью повышения квалификации для того, чтобы соответствовать требованиям современных работодателей. Такая же задача стоит и перед молодыми специалистами, которые только выходят на рынок труда.

Эпидемия коронавируса, при всех ее негативных последствиях, сыграла положительную роль в скорости внедрения цифровых технологий: целые предприятия и отрасли сумели быстро перестроиться и перевести часть функционала в удаленный режим. Процессы, на отлаживание которых ранее ушли бы месяцы и даже годы, были отстроены буквально за несколько недель. В "цифру" ушли не только совещания и документооборот, но и некоторые программы и курсы подготовки и переподготовки кадров, которые оказались достаточно востребованными в условиях самоизоляции.

Одним из таких новых форматов, позволяющих усовершенствовать свое профессиональное мастерство, стало очно-дистанционное обучение Future Skills Camp, которое проводит WorldSkills Russia. В конце июня на специальной платформе стартовал курс тренингов по наиболее перспективным для современной цифровой экономики профессиям, или, иначе говоря, Future Skills.

Некоторые цифровые компетенции уже давно входят в число традиционных компетенций WorldSkills, например, такие как "Веб-дизайн и разработка", "Графический дизайн" и "Инженерный дизайн CAD". Молодые специалисты из Узбекистана сейчас активно осваивают эти дисциплины. На Future Skills Camp будут представлены совершенно новые для большинства стран цифровые компетенции. Часть из них вошли в программу следующего мирового чемпионата по профессиональному мастерству, который пройдет в 2021 году в Шанхае. Чтобы быть готовым к новому уровню соревнований, профессионалы из Узбекистана смогут дополнительно принять участие в серии летних тренингов по этим компетенциям, которые организует WorldSkills Russia.

WorldSkills Russia запускает новый очно-дистанционный формат обучения Future Skills Camp Фото предоставлено пресс-службой WorldSkills Russia

WorldSkills Russia запускает новый очно-дистанционный формат обучения Future Skills Camp Фото предоставлено пресс-службой WorldSkills Russia

WorldSkills Russia запускает новый очно-дистанционный формат обучения Future Skills Camp Фото предоставлено пресс-службой WorldSkills Russia

WorldSkills Russia запускает новый очно-дистанционный формат обучения Future Skills Camp Фото предоставлено пресс-службой WorldSkills Russia

WorldSkills Russia запускает новый очно-дистанционный формат обучения Future Skills Camp Фото предоставлено пресс-службой WorldSkills Russia 1 / 5 Фото предоставлено пресс-службой WorldSkills Russia WorldSkills Russia запускает новый очно-дистанционный формат обучения Future Skills Camp

Future Skills Camp включает в себя как методический, так и практический блоки. В рамках методического блока пройдет обучение по компетенциям, включающим в том числе изучение спецификации международных стандартов WorldSkills, обучение технологиям разработки конкурсной документации и методике оценки готовых проектов.

По завершении методической части модуля участники обучения приступают к циклу практических заданий. Получать их участники, вне зависимости от страны проживания, будут в одно и то же время. Но начать выполнение смогут в соответствии с часовым поясом страны-участницы.

После выполнения каждого модуля задания будут оцениваться экспертами также в очно-дистанционном формате. По окончании обучения все участники получат сертификаты о прохождении Future Skills Camp. Специалисты, выполнившие тестовый проект, получат skills-паспорт — документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций, разработанный WorldSkills Russia.

Пока это первые соревнования такого рода, но в WorldSkills Russia считают, что они будут широко востребованы, и уже на следующем этапе к формату присоединятся еще больше участников из разных стран мира. В частности, уже сейчас идет подготовка финала VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia, который пройдет в сентябре в очно-дистанционном формате, а также III Открытого Евразийского чемпионата для молодых специалистов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Эти чемпионаты — еще одна возможность для республики испытать новый формат и в будущем провести такие соревнования в Узбекистане.

В перспективе, как планируют в WorldSkills Russia, такие инициативы можно будет интегрировать также в системы обучения и национальные чемпионаты профессионального мастерства, как это было и с другими форматами, которые WorldSkills Russia активно продвигает в мире. Несмотря на то что движение Worldskills появилось достаточно давно, а Россия присоединилась к нему менее десяти лет назад, она стала содержательным и креативным драйвером WorldSkills в части проведения исследований, проектирования и проведения соревнований по новым профессиям и независимой оценки, а также разработки образовательных программ.

По словам Алины Доскановой, заместителя генерального директора союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" по международной деятельности, технического делегата от России в WorldSkills International, "стремительное изменение технологий, развитие искусственного интеллекта, всеобщая цифровизация и, как следствие, усложнение рабочих процессов способствуют появлению конвергентных навыков, а также расширению мультисекторного и межотраслевого сотрудничества. WorldSkills Russia разрабатывает инструменты, которые способны поднять национальную систему подготовки кадров до мирового уровня владения профессиональными навыками, что способно повысить конкурентоспособность любой экономики".

Среди таких инструментов — разработка коротких образовательных программ и создание образовательных лабораторий в странах-партнерах, а также подготовка соревновательных компетенций, которые WorldSkills Russia собирает для той или иной страны для проведения национальных чемпионатов. Эти методики встречают большой интерес в странах-партнерах.

Например, в Узбекистане, помимо организации соревнований по профессиональному мастерству, с помощью WorldSkills Russia сейчас реализуется несколько инициатив, среди которых — создание центра оценки квалификации и центра профессионального обучения по стандартам WorldSkills на базе Моноцентра по оказанию услуг незанятому населению, формирование экспертного сообщества путем объединения специалистов и экспертов по рабочим профессиям, а также создание экспертной сети по каждой отдельной компетенции.

В программу профессионального образования в республике внедряется независимая оценка WorldSkills с последующей выдачей skills-паспорта. Недавно подписанное соглашение предусматривает дальнейшее масштабирование движения в стране, а также реализацию совместных проектов, направленных на повышение качества профессионального образования в Узбекистане и России.

Кроме этого, WorldSkills Russia помогает проводить национальные соревнования: совместно с Казахстаном и Россией в республике был проведен первый открытый чемпионат Узбекистана по рабочим профессиям. WorldSkills Russia также поможет сформировать и подготовить национальную сборную Узбекистана, которая в следующем году представит республику на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Shanghai 2021.

И теперь, благодаря Future Skills Camp — еще одному формату, который завоевывает популярность в мире, молодые специалисты из Узбекистана смогут обучиться еще десяткам перспективных компетенций.

Future Skills Camp проходит при поддержке Росатома, Ростеха, Роскосмоса, 1С, FANUC, InfoWatch, Autodesk, Siemens, COEX, hatka, Российского Квантового Центра.

Более подробно о Future Skills Camp: https://fscamp.worldskills.ru/.

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