Утвержден новый порядок свиданий осужденных подростков с родителями

Кроме того, в новом законе прописана отдельная процедура организации свиданий осужденных женщин с их несовершеннолетними детьми.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Узбекистане отменили ограничения свиданий несовершеннолетних осужденных с родителями или лицами, которые их заменяют.

Об этом говорится в законе "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс РУз, направленных на обеспечение надежной защиты прав и законных интересов осужденных", который накануне подписал глава республики Шавкат Мирзиёев.

Документ также установил отдельный порядок свиданий осужденных женщин с их несовершеннолетними детьми.

"В частности, осужденным женщинам предоставляются в течение года 4 длительных свидания с несовершеннолетними детьми продолжительностью до 5 суток, а содержащимся в колониях-поселениях длительные свидания предоставляются без ограничения, с возможностью проживания за пределами территории учреждения", — пояснили в Минюсте.

Ранее власти Узбекистана заявили о росте преступности среди женщин и несовершеннолетних в Самаркандской и Кашкадарьинской областях.

Отмечается, что это происходит из-за отсутствия организации работы с целевой группой населения в местных махаллях.