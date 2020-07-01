15:35 01 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.97
  • EUR11411.48
  • USD10173.38
Поиск
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники

Утвержден новый порядок свиданий осужденных подростков с родителями

© Sputnik / Алексей Вовк
Общество
Получить короткую ссылку
41 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200701/14455581/Utverzhden-novyy-poryadok-vstrech-osuzhdennykh-podrostkov-s-roditelyami.html

Кроме того, в новом законе прописана отдельная процедура организации свиданий осужденных женщин с их несовершеннолетними детьми.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Узбекистане отменили ограничения свиданий несовершеннолетних осужденных с родителями или лицами, которые их заменяют.

Жительницы Республики Узбекистан
© Flickr / Ken Flottman
Одинокие и безработные: категории узбекских женщин, склонных к преступлению

Об этом говорится в законе "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс РУз, направленных на обеспечение надежной защиты прав и законных интересов осужденных", который накануне подписал глава республики Шавкат Мирзиёев.

Документ также установил отдельный порядок свиданий осужденных женщин с их несовершеннолетними детьми.

"В частности, осужденным женщинам предоставляются в течение года 4 длительных свидания с несовершеннолетними детьми продолжительностью до 5 суток, а содержащимся в колониях-поселениях длительные свидания предоставляются без ограничения, с возможностью проживания за пределами территории учреждения", — пояснили в Минюсте.

Ранее власти Узбекистана заявили о росте преступности среди женщин и несовершеннолетних в Самаркандской и Кашкадарьинской областях.

Отмечается, что это происходит из-за отсутствия организации работы с целевой группой населения в местных махаллях.

Теги:
подростки, родители, преступность, несовершеннолетние, Тюрьма



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Последний день голосования по поправкам к Конституции РФ — фоторепортаж
Голосование в особом режиме: волеизъявление россиян в Ташкенте
Голосование в особом режиме: волеизъявление россиян в Ташкенте
Новые формы обучения выпускников школ
Куда пойти учиться: МНО предлагает новые формы обучения

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться