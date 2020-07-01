Два бухарца пытались незаконно продать ртуть на $62 тыс.

Ранее в Намангане мужчина пытался продать химическое вещество за 28 тысяч долларов. В ходе проведенной экспертизы стало известно, что порошок на самом деле алюминон, а не ртуть.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Сотрудники областного управления Службы госбезопасности совместно с областным таможенным управлением пресекли незаконную продажу ртути в Бухаре.

В результате оперативных мероприятий был задержан 53-летний местный житель. Его схватили в момент продажи 540 граммов ртути подставному покупателю. За свой товар подозреваемый просил 50 тысяч долларов.

Еще один инцидент произошел в Джандарском районе Бухарской области. Там местный житель намеревался продать 3 060 килограмма ртути. За каждый килограмм 43-летний злоумышленник намеревался выручить по 4 тысячи долларов.

Посредником в этом деле выступил 54-летний житель Ромитанского района. Они оба были схвачены правоохранителями в момент реализации сделки на автодороге "Бухара – Газли".

Это не первый случай задержания граждан, пытавшихся выручить деньги за продажу химических веществ. Накануне мы писали о жителе Намангана, который попался на продаже 500 граммов неизвестного порошка за 28 тысяч долларов.

Позднее экспертиза показала, что за ртуть злоумышленник выдавал алюминон.