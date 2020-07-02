Российские мусульмане помогут нуждающимся в Курбан-байрам

Курбан-байрам — один из главных праздников мусульман. В этом году его начало приходится на 30 июля.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Российские мусульмане готовятся реализовать масштабный благотворительный проект по случаю Курбан-байрама — нуждающимся семьям раздадут мясо жертвенных животных. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор благотворительного фонда "Закят" при Духовном управлении мусульман РФ Рифат Измайлов.

"Сейчас фонд активно готовится к проведению проекта "Курбан-2020". Важно до каждой нуждающейся семьи в России довезти мясо жертвенного животного (ведь порой в некоторых семьях мясо бывает два-три раза в году)", — сказал Измайлов.

Кроме того, поддержка будет оказана и единоверцам за рубежом. Российские мусульмане, по словам главы фонда, помогут нуждающимся в странах Африки и Азии.

"Мы будем организовывать Курбан там, где это необходимо", — заверил он.

Курбан-байрам является одним из главных праздников мусульман. В этом году его начало приходится на 30 июля.