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Празднование Курбан-Байрама в Москве

Российские мусульмане помогут нуждающимся в Курбан-байрам

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200702/14458068/Rossiyskie-musulmane-pomogut-nuzhdayuschimsya-v-Kurban-bayram.html

Курбан-байрам — один из главных праздников мусульман. В этом году его начало приходится на 30 июля.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Российские мусульмане готовятся реализовать масштабный благотворительный проект по случаю Курбан-байрама — нуждающимся семьям раздадут мясо жертвенных животных. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор благотворительного фонда "Закят" при Духовном управлении мусульман РФ Рифат Измайлов.

Празднование Курбан-Байрама в регионах России
© Sputnik / Максим Богодвид
Муфтий объяснил, что значат жертвоприношения животных на Курбан-байрам
"Сейчас фонд активно готовится к проведению проекта "Курбан-2020". Важно до каждой нуждающейся семьи в России довезти мясо жертвенного животного (ведь порой в некоторых семьях мясо бывает два-три раза в году)", — сказал Измайлов.

Кроме того, поддержка будет оказана и единоверцам за рубежом. Российские мусульмане, по словам главы фонда, помогут нуждающимся в странах Африки и Азии.

"Мы будем организовывать Курбан там, где это необходимо", — заверил он.

Курбан-байрам является одним из главных праздников мусульман. В этом году его начало приходится на 30 июля.

Теги:
Курбан-байрам, помощь, мусульмане, Россия



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