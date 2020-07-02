"Слишком много ДТП": в Экопарке новые правила передвижения на самокатах

Дети ростом до 130 см могут без временных ограничений передвигаться по парку на велосипедах и самокатах.

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. В Экопарке теперь действуют новые правила по передвижению, ограничивающие передвижение на роликах и скейтбордах, сообщает пресс-служба парка.

"С понедельника по пятницу с 06:00 до 18:00 по парку можно кататься на роликах и скейтборде, а в выходные и в праздничные дни использование скейтбордов и роликов на территории Экопарка строго запрещено", - говорится в сообщении.

Дети ростом до 130 см могут без временных ограничений передвигаться по парку на велосипедах и самокатах.

Проезд на сигвее, гироскутере, электронном самокате, а также на всех видах велосипедах в диапазоне от 130 см и выше по парковой зоне запрещен.

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Согласно информации сотрудников парка, это делается для безопасности посетителей, так как в последнее время участились случаи бесконтрольного управления, которые приводят к ДТП.

Напомним, Центральный экопарк Ташкента имени З.М. Бабура открыл двери для прогулок посетителей 26 мая.