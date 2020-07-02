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Заброшенный дом

Пустующими и неиспользуемыми объектами займется новая организация

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200702/14459242/Pustuyuschimi-i-neispolzuemymi-obektami-zaymetsya-novaya-organizatsiya.html

На сегодняшний день в стране имеется более 1,4 тысячи пустующих объектов государственной собственности или имеющих госдолю.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Президент Узбекистана подписал постановление "О мерах по организации эффективного использования пустующих объектов и широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий", сообщила пресс-служба Агентства по управлению госактивами.

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Для этого в Республике Каракалпакстан, областных центрах и городе Ташкенте будет создан "Центр аренды государственного имущества" при территориальных управлениях Агентства.

Центр будет заниматься выявлением, учетом пустующих нежилых зданий и сооружений, неиспользуемых производственных площадей всех категорий, независимо от их формы собственности, передачей их в аренду, контролем за целевым использованием и содержанием объектов государственной собственности переданных в аренду, а также за своевременной и полной оплатой арендных платежей.

В распоряжение Центра перейдут части объектов госсобственности, переданные госучреждениям (предприятиям) с правом оперативного управления, а также объекты госсобственности, неиспользуемые или используемые не по назначению.

Центр также сможет принимать решения о сносе объектов государственной собственности, признанных непригодными к использованию на основании заключений инспекции, осуществляющей надзор в сфере строительства.

С 1 сентября 2020 года установится порядок, в соответствии с которым:

  • результаты всех аукционных торгов будут оформляться с помощью QR-кода (матричный штрих-код);
  • участие в аукционе через систему E-IJRO AUKSION будет осуществляться через мобильные приложения, которые позволят идентифицировать лицо с помощью "мобильной идентификации";
  • договор аренды объектов государственной собственности будет оформляться путем двустороннего заключения в электронном виде (включая электронную цифровую подпись) договора аренды между арендодателем и арендатором;
  • будет создан электронный каталог, содержащий подробную информацию о лотах, имеющихся на торгах. Его планируют периодически обновлять и размещать на официальном сайте Агентства.

Отметим, что на сегодняшний день в Узбекистане выявлено более 1,4 тысячи пустующих объектов государственной собственности или имеющих госдолю.

Теги:
организация, Узбекистан, здания



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