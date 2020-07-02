В Кашкадарье прошли соревнования в рамках Кубка молодежи — фото

Среди молодежи были организованы массовые спортивные соревнования по настольному теннису, мини-футболу, волейболу, бадминтону.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В соответствии с распоряжением Министерства физической культуры и спорта, в "зеленых" зонах Узбекистана разрешено проводить спортивные мероприятия.

По случаю празднования Дня молодежи в Кашкадарье прошли соревнования в рамках Кубка молодежи, сообщили в Минспорте.

В Кашкадарье прошли соревнования в рамках Кубка молодежи Министерство спорта

В Кашкадарье прошли соревнования в рамках Кубка молодежи Министерство спорта

В Кашкадарье прошли соревнования в рамках Кубка молодежи Министерство спорта

В Кашкадарье прошли соревнования в рамках Кубка молодежи Министерство спорта

В Кашкадарье прошли соревнования в рамках Кубка молодежи Министерство спорта

В Кашкадарье прошли соревнования в рамках Кубка молодежи Министерство спорта 1 / 6 Министерство спорта В Кашкадарье прошли соревнования в рамках Кубка молодежи

Для ребят были организованы спортивные состязания по настольному теннису, мини-футболу, волейболу, бадминтону. Турниры прошли в районах Яккабаг, Гузар, Касан, Нишан и Шахрисабз Кашкадарьинской области.

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, все спортивные сооружения перед соревнованиями были полностью продезинфицированы, а всем участникам — предоставлены необходимые гигиенические средства.

В Кубке молодежи приняли участие более тысячи подростков из региона. Победителей и призеров наградили дипломами, медалями и ценными подарками.

Напомним: в июне прошлого года в столице Узбекистана впервые стартовал гран-при Ташкента на Кубок молодежи по картингу. В гонке приняли участие не менее 60 спортсменов в трех классах современного картинга. Соревнования прошли в формате городской гонки на трассе протяженностью около 1,5 километра.