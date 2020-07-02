15:02 02 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.97
  • EUR11411.48
  • USD10173.38
Поиск
Настольный теннис. Архивное фото

В Кашкадарье прошли соревнования в рамках Кубка молодежи — фото

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
Получить короткую ссылку
42 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200702/14459427/V-Kashkadare-proshli-sorevnovaniya-v-ramkakh-Kubka-molodezhi--foto.html

Среди молодежи были организованы массовые спортивные соревнования по настольному теннису, мини-футболу, волейболу, бадминтону.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В соответствии с распоряжением Министерства физической культуры и спорта, в "зеленых" зонах Узбекистана разрешено проводить спортивные мероприятия.

По случаю празднования Дня молодежи в Кашкадарье прошли соревнования в рамках Кубка молодежи, сообщили в Минспорте.

1 / 6
Министерство спорта
В Кашкадарье прошли соревнования в рамках Кубка молодежи

Для ребят были организованы спортивные состязания по настольному теннису, мини-футболу, волейболу, бадминтону. Турниры прошли в районах Яккабаг, Гузар, Касан, Нишан и Шахрисабз Кашкадарьинской области.

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, все спортивные сооружения перед соревнованиями были полностью продезинфицированы, а всем участникам — предоставлены необходимые гигиенические средства.

В Хиве открылся современный спортивный комплекс
Министерство спорта
В Хиве открылся современный спортивный комплекс

В Кубке молодежи приняли участие более тысячи подростков из региона. Победителей и призеров наградили дипломами, медалями и ценными подарками.

Напомним: в июне прошлого года в столице Узбекистана впервые стартовал гран-при Ташкента на Кубок молодежи по картингу. В гонке приняли участие не менее 60 спортсменов в трех классах современного картинга. Соревнования прошли в формате городской гонки на трассе протяженностью около 1,5 километра.

Теги:
Узбекистан, Кашкадарьинская область, молодежь, спорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Последний день голосования по поправкам к Конституции РФ — фоторепортаж
Два медведя не поделили границу России и Китая — кадры необычной разборки
Новые формы обучения выпускников школ
Куда пойти учиться: МНО предлагает новые формы обучения

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться